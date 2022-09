El ministro de Universidades mete a Granada entre las ciudades en las que los estudiantes extranjeros tienen problemas de alojamiento

El ministro de Universidades, Joan Subirats, afirmó que ayudará a los españoles del programa Erasmus que llevan días en Italia sin alojamiento y, "más allá de la anécdota, que es importante porque afecta a mucha gente", la movilidad seguirá creciendo y se deben "evitar estos costes".

Decenas de estudiantes españoles de Erasmus en Roma y otras ciudades italianas han denunciado la escasez de alquilares de pisos y sus altos precios, así como la discriminación que sufren por parte de las inmobiliarias porque son universitarios del programa europeo de intercambio.

En declaraciones a TVE, Subirats señaló que el éxito del programa europeo Erasmus "no siempre está acompañado de cuidar de los detalles del alojamiento ¿Y eso de quién es responsabilidad? de la Universidad de acogida que tiene que ayudar y facilitar un servicio de colaboración en esa línea".

Añadió que los problemas que están teniendo los jóvenes españoles en las distintas ciudades italianas también los sufren los estudiantes extranjeros que llegan a ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Salamanca o Granada debido al encarecimiento de los precios de los alquileres, en especial en las grandes urbes.

En estos momentos, aseguró, su departamento está trabajando con la agencia nacional responsable de gestionar el programa Erasmus en España (Sepie, organismo autónomo adscrito a su ministerio) para "ayudar" a los estudiantes.

"Pero más allá de la anécdota, que es importante porque afecta a mucha gente, recordemos que la europeización de las universidades y la movilidad de los estudiantes y profesores es algo que va a ir en aumento y hemos de evitar que tenga estos costes", subrayó.

En el caso de la Universidad de Granada, el pasado año se recibió a 2.420 estudiantes dentro del programa Erasmus, mientras que otros 2.251 universitarios de la UGR realizaron estancias fuera gracias a estas becas.

Por parte de la UGR se aseguró sobre el caso de los españoles que han denunciado problemas porque no les alquilan piso que "el numero de renuncias no es mayor que otros años, y no se puede saber si las que hay están ocasionadas por la falta de alojamiento. Sí que se ha recibido información de problemas generalizados (no especialmente en el caso de estudiantes de nuestra universidad) de alojamiento en estudiantes destinados en Munich y en algún destino de Italia".