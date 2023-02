Granada encarga un estudio para mejorar la distribución de mercancías

El Ayuntamiento de Granada y Mercasa han encargado un estudio que permitirá mejorar el reparto en la capital y asumir el reto de “trabajar por la calidad del aire desde una visión metropolitana, haciendo de esta ciudad metrópolis un espacio amable y sostenible en el que la movilidad, y especialmente el reparto, se convierta en algo que no genere un problema de contaminación o de convivencia”. Así lo ha anunciado hoy el alcalde, Francisco Cuenca, que ha presentado la iniciativa junto con el presidente de la empresa pública de distribución, José Ramón Sempere.



“El objetivo es organizar un sistema de carga y descarga que sea sostenible y reducir así los niveles de alta contaminación que genera la distribución y el reparto en nuestra ciudad”, ha señalado Cuenca, “y también el de ayudar a los miles de negocios existentes, ya que el nuevo sistema haría mucho más fácil y accesible la carga y descarga, que es una reivindicación de los propios comerciantes, los repartidores y los granadinos y granadinas”.



Tras reiterar el “gran reto” que supone esta iniciativa “en una ciudad patrimonial e histórica como la nuestras en la que no solo tenemos que compatibilizar la atención a los pequeños negocios sino la convivencia, la vida, la sostenibilidad y la calidad del aire”, Cuenca ha apuntado que la idea es que, de este estudio, “salga la organización de perqueños ‘hub’ de reparto, muy en consonancia con las zonas de bajas emisiones y dedicada a la atención de los pequeños comercios, los autónomos. Esto supondría no sólo la reordenación de las zonas y los sectores, sino incluso de los propios horarios, con el objetivo dar poner orden en lo que hoy es un tema muy complejo”.

Estudio único en España

El alcalde ha destacado además que el estudio que hoy se inicia, “es único en España” transformará a Mercagranada en “un ámbito logístico de distribución y reparto puntero, moderno y sostenible”, con una clara visión metropolitana. “Estamos hablando del gran centro logístico de una ciudad de más de medio millón de habitantes, situado en un espacio estratégico -en conexión directa con la autovía hacia Málaga, Jaén, el Levante y Córdoba- con acceso a la conexión ferroviaria a través del CTM que se va a construir y muy cerca de la ciudad de Granada”, ha recordado.



En el mismo sentido se ha manifestado el presidente de la MERCASA, José Ramón Sempere, quien ha agradecido la “apuesta decidida y valiente” de alcalde y ha destacado el compromiso su empresa de “contribuir desde Mercagranada para hacer posible una ciudad más sostenible y compatible, donde tengan lugar todos los usos de sin menoscabo de la salud”, ha afirmado. “Los Mercas tenemos que responder al gran desafío de modernidad que nos plantean las ciudades, que es el de la distribución, y en este sentido Granada nos presenta un reto muy complejo”.



Por último, Sempere ha anunciado que “parte de las conclusiones que extraigamos de Granada serán las que nos valgan para aplicar en las otras 24 ciudades donde estamos presentes a través los Mecas. Gracias a la decisión y la valentía de su alcalde, Granada servirá de solución y de vanguardia para el resto de las Mercas de España”.