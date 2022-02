Granada inicia la convalidación del impuesto de plusvalías

La comisión de economía del Ayuntamiento de Granada ha dado hoy luz verde a la aprobación inicial, que se someterá al próximo pleno, de la convalidación del conocido como impuesto de plusvalías tras los cambios aprobados por el Gobierno central el pasado noviembre. Así, se ha dado el visto bueno a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 5 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Con los votos a favor de PSOE y PP, la abstención de Unidas Podemos para estudiar en detalle el expediente (a posterior voto favorable en pleno) y el voto en contra de Vox, Granada inicia así la "trasposición legal de un decreto" del Gobierno que "hay que hacer lo más rápido posible" y que de no hacerlo supondría "tener una falta de ingresos absoluta", ha explicado el concejal de Economía, José María Corpas.

El portavoz de Vox, Onofre Miralles, ha justificado su voto en contra en que se trata de la adaptación a un Real Decreto de "dudosa legalidad" que está recurrido por su partido en el Tribunal Constitucional y ha pedido que se espere a conocer a este recurso el cambio de la ordenanza fiscal para no tener que volver a cambiar con su resultado.

El concejal de Podemos-IU Francisco Puentedura ha dicho que de no modificarse la ordenanza y aplicarla dañaría a la estructura de ingresos municipal, explicando que con el cambio el impuesto ya no se aplica por módulo sino si realmente ha habido un aumento real del valor en la compra y la venta. Puentedura ha manifestado que la abstención es "por prudencia" y que en pleno votarán a favor una vez estudiado mejor el expediente.

Desde el PP, el concejal Luis González ha defendido el voto a favor de su grupo a esta adaptación al Real Decreto estatal.

Para la adaptación se dio un plazo a los ayuntamientos de 6 meses y Granada lo hará en 3, por lo que el gobierno municipal ha felicitado la labor de los técnicos.

¿Cuáles son los cambios?

En primer lugar se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a instancia del interesado, que no ha habido incremento de valor en el suelo de naturaleza urbana como consecuencia de la transmisión de los derechos que se citan en la regulación de su hecho imponible ( Transmisión de su propiedad por cualquier título, constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los referidos terrenos , por ejemplo, usufructo, derecho de superficie ..).

Por tanto, el contribuyente que entienda que en la transmisión de la que ha sido beneficiario y por tanto, potencial sujeto pasivo del impuesto, no se ha realizado el hecho imponible por no haber existido incremento de valor del suelo del inmueble de naturaleza urbana desde su adquisición hasta la actual trasmisión del derecho de que se trate, deberá solicitar al Ayuntamiento la declaración de no sujeción al tributo mediante instancia.

En segundo lugar, en la nueva regulación del Impuesto se establecen dos sistemas de determinación de la base imponible, cuya aplicación será optativa para el sujeto pasivo, uno de carácter objetivo que parte del valor catastral del suelo en el momento del devengo, al que se le aplicará el coeficiente máximo previsto en la nueva redacción dada al artículo 107.4 del TRLHL en función del número de años transcurridos desde la anterior trasmisión, y otra forma de estimación directa teniendo en cuenta la diferencia real entre el valor de adquisición y transmisión del bien que resulte de los títulos aportados por los contribuyentes.También como novedad y a diferencia de la anterior regulación, van a ser gravadas las plusvalías generadas en periodos inferiores a un año, esto es aquéllas en que desde la anterior trasmisión del bien hasta el que constituya el nuevo hecho imponible, haya transcurrido menos de 12 meses.