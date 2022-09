El alcalde de Granada seguirá insistiendo en implantar la tasa turística pese al rechazo frontal de la Junta

La Junta de Andalucía ha sido clara pero el alcalde de Granada seguirá insistiendo. Paco Cuenca ha dicho hoy, tras conocerse que tanto la Consejería de Turismo como la de Economía rechazan implantar la tasa turística que pedía Granada junto a Sevilla y Málaga, calificándola de "invento", seguirá solicitándola. "Voy a seguir defendiendo ante la Junta que para mejorar la competitividad hace falta la tasa turística, siempre acordada con todo el mundo, por lo que quiero que haya una mesa de debate porque es algo justo y necesario", ha defendido Cuenca esta mañana.

Así, Cuenca dice que la tasa será uno de los temas que siga llevando a la reunión solicitada al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para tratar los temas importantes de la ciudad. Reunión solicitada tras el nombramiento de Moreno como presidente tras las elecciones autonómicas y que todavía no tiene fecha, por lo que el alcalde ha aprovechado para decir que espera recibir contestación pronto y que el encuentro "no se demore mucho porque hay asuntos que tratar prioritarios para poner encima de la mesa".

"Le pido que nos escuche, que nos sentemos y que acordemos. Hacen falta alianzas no solo en el turismo, estamos en la antesala de algunos de los proyectos más importantes para Granada y tenemos que ir de la mano", ha asegurado el alcalde, que insiste en que sería un impuesto acordado con el sector, que a priori lo rechaza, argumento que ha servido también a la Junta para rechazar que este impuesto al turismo se estudie y se regule definitivamente en Andalucía como en otros territorios.

Cuenca también defiende que una vez regulado sean los ayuntamientos los que voluntariamente se sumen a aplicarlo, como avalaban desde Sevilla o Málaga, por lo que no cree que afectara al turismo negativamente. "Son muchos los municipios en Andalucía posicionados a favor porque lo necesitamos. Beneficia a Granada. Y coincido con el alcalde de Sevilla en que cualquier municipio que la quiera implantar, lo haga, pero que hace falta que haya una normativa", insiste Cuenca.

Y se muestra seguro de que la tasa "llegará más pronto que tarde". "No se por qué son tan ajenos en otros sitios. Aquí nos vendría muy bien y los alcaldes están en esa misma línea", dice.

La negativa de la Junta, por la falta de consenso

Pero en la Junta no comparten esta visión. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Arturo Bernal, defendió que “ahora no toca” hablar de “inventos” ya que “parece que hay una oposición frontal” entre el sector. Así lo expuso el consejero a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que incidió en señalar que desde la Junta creen que “ahora no nos toca hablar de la tasa” turística, una idea que aparece “como el Guadiana” y de la que “nos acordamos cada vez que tenemos un repunte de las demandas”, según abundó.

También la consejera de Economía, Carolina España, ha recordado que la tasa turística no es una propuesta avalada por todos los ayuntamientos, ya que ciudades como Granada están "a favor", pero Córdoba "parece que está en contra", y se ha mostrado partidaria de "ir de la mano del sector, que son los que de verdad saben y entienden de turismo". "El sector turístico ahora mismo no ve oportuna una tasa y desde mi punto de vista tampoco es el momento adecuado porque la situación es suficientemente complicada como para que nosotros la compliquemos aún más", ha añadido Carolina España, que ha apostado por "dejar las cosas como están" y actuar en esta materia "siempre de la mano del sector".

Una mesa de debate en la FAMP

El alcalde de Granada ha explicado que ya han trasladado su posición a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para "abrir ese espacio de debate y elevar conjuntamente una propuesta al gobierno andaluz. La respuesta de la FAMP es positiva y buscaremos ese espacio", asegura.

El alcalde ha repetido que sin la tasa, Andalucía y Granada están en desventaja con otros territorios que sí la piden y que sería positiva para invertir en la ciudad y conseguir mejoras que refuercen la competitividad de Granada. "Las ciudades compiten para atraer turismo, para mejorar los servicios, para paliar los inconvenientes que genera el turismo aunque los necesitemos. Y hay ciudades que tienen dinero adicional para promocionarse, para mejorar, por lo que hay desigualdad". Granada había calculado que por la tasa turística, en función del precio, que rondaría el euro o euro y medio, se podrían recaudar entre 3 y 5 millones de euros.