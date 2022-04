El alcalde de Granada invita a Elon Musk a Granada para que conozca la capital de la Inteligencia Artificial

Elon Musk, el hombre más rico del mundo y director de Tesla y SpaceX, sorprendió hace dos días comentando en Twitter, red social de la que ha comprado un porcentaje, que España debería construir un parque solar gigante para suministrar energía a toda Europa. Una propuesta que llega en un momento de crisis energética mundial por la guerra y con el debate más vivo que nunca sobre el uso de energías alternativas para el futuro.

Su entada en la red social fue contestada incluso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que subrayó la labor de España en cuanto a las energías renovables e invitó a Musk a que viajara al país para conocer la estrategia del Gobierno en energía alternativa.

Desde Granada también se le ha contestado. El alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, ha respondido también a Musk para invitarle oficialmente a que visite Granada y conozca su trabajo en Inteligencia Artificial. Un campo en el que Musk, con sus compañías e investigaciones, tiene mucho que decir y sobre todo que aportar.

El alcalde invita a conocer "lo que Granada le ofrece como ciudad de Ciencia e Innovación y capital española de la Inteligencia Artificial".

I invite you to know what #Granada can offer as a city of Science and Innovation as well as the Spanish capital of Artificial Intelligence 🇪🇸Te invito a conocer lo que #Granada le ofrece como ciudad de Ciencia e Innovación y capital española de la Inteligencia Artificial 🚗 https://t.co/mOu89ZLn02