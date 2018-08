Granada lidera un plan nacional para recuperar las rebajas de 'toda la vida'

Los comerciantes de Granada quieren volver a las rebajas 'de toda la vida'. Echan de menos cuando cada siete de enero o uno de julio colgaban el clásico cartel de descuentos y las tiendas y calles permanecían abarrotadas durante semanas. El Ayuntamiento de la capital, sensible a este deseo, les va a echar una mano para conseguirlo su objetivo. Según explicó ayer la concejal de Comercio, Raquel Ruz, el equipo de Gobierno va a impulsar una moción en el pleno de septiembre para poner fin al "auténtico desastre "que ha supuesto para los negocios tradicionales la liberalización del sector.

Fue en 2012 cuando el Gobierno central aprobó el Real Decreto 20/2012 para que los comerciantes pudieran abaratar los precios en cualquier momento del año. Era aquel un año de pérdidas generalizadas pues la crisis económica se había llevado por delante los ahorros de las familias granadinas. No se vendía demasiado ni cuando las prendas eran de temporada ni de rebajas y, en cierto modo, la medida fue apoyada por algunos establecimientos que deseaban sacar género. Sin embargo, el pequeño comercio siempre estuvo en desacuerdo. Resulta muy complicado competir con las grandes franquicias en esta guerra de precios en las que ellos siempre salen perdiendo.

Los comerciantes se muestran abiertos a acotar las rebajas y cambiar las fechas

Según explicó la concejal de Comercio, Raquel Ruz, con esta liberalización todos pierden. El motivo es que no se está respetando que no se pueda vender por debajo del costo ni tampoco se está cumpliendo que el producto tenga que estar expuesto con un mes, como mínimo, de antelación. "De esta forma no sólo los comerciantes se ven desprotegidos si no también los consumidores porque están comprando artículos que realmente no están rebajados. Pero hay más, la medida tampoco ha mejorado las cuentas de los comerciantes ni ha creado empleo. "Todo lo contrario", aseguró Ruz que afirmó que, desde que este decreto se puso en marcha los comercios han ido a peor".

La edil espera que el resto de grupos municipales se sumen a la propuesta para redactar entre todos una moción que se apruebe en el pleno y se eleve a la Federación Española de Municipios y Provincias y de ahí al gobierno.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes el responsable del Centro Comercial Abierto, Ángel Rodríguez, presencia de Santos Gómez, el presidente de la asociación de comercios del barrio Plaza de Toros-Doctores-Pajaritos, y el tesorero de la miembro de la Federación Provincial de Comerciantes de Granada, Guillermo Roger. También la presidenta de Facua, Mar Solera.

En su intervención, Ángel Rodríguez recordó que las rebajas siempre se han utilizado para liquidar el stock. Sin embargo, una vez que se da la liberalización los pequeños comercios se han visto acorralados por las grandes franquicias. Además, a su juicio, los consumidores pierden "capacidad de decisión pues no saben cuando van a hacer la compra óptima, porque un día compras a 20 y al día siguiente a 15".

En este sentido, lamentó que el decreto "haya provocado la ruptura de las reglas de juego asumidas por todas las partes que establecía que el periodo de rebajas debía contar con una correcta información al consumidor para garantizar la calidad del producto". Por otra parte, Rodríguez se mostró a favor de establecer el periodo de rebajas cuando sea más óptimo en el calendario teniendo en cuenta los cambios que se han producido en las estaciones.

Entre los datos referentes a caía de las ventas, Rodríguez explicó que en el centro están en torno al 20%. Sin embargo, en los barrios, según explicó Santos Gómez alcanzan el 60%. "¿Cómo es posible que en doce meses que tiene el año nueve estemos en rebajas? criticó Gómez quien añadió que esto "no lo aguanta nadie". "Hemos comprado productos a 37 euros y los hemos vendido a cinco, esto no lo soporta nadie. Están cayendo tiendas como moscas. Habrá que poner orden".

Guillermo Roger, recordó que desde el minuto uno en que se aprobó el decreto todas las organizaciones y federaciones de comercio se han hecho escrito y celebrados reuniones para evitar esta liberalización que ha provocado la locura de las ofertas en los comercios. "Hay que volver a lo de antes e incluso limitarlo más".

Por su parte, Mar Solera, portavoz de Facua Granada celebró la iniciativa que para los consumidores es "muy importante". Ya en 2012 Facua indicó que la desregulación iba a provocar una parodia de las rebajas... pues existe una gran desprotección. "Desconocemos cuando van a estar, cómo y las inspecciones no se pueden gestionar positivamente si no están reguladas".