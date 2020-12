Granada registra otra decena de muertes por coronavirus y la curva empieza a subir

A diferencia de la primera oleada de la pandemia de coronavirus en Granada, cuando la desaceleración llegó hasta un suelo de cifras diarias casi sin casos ni muertes, y con los hospitales vacíos de Covid, este mes de diciembre no parece que la curva vaya a llegar hasta abajo. Hace días que no se hunde más e incluso está remontando, aunque de forma leve todavía. Las muertes, además, casi no han dejado de producirse, y hoy son diez más, que se suman al casi millar de víctimas que ha dejado el virus en esta provincia.

Justo antes del fin de semana que da el pistoletazo de salida a la Navidad y en el primer día con bares abiertos hasta la noche, la provincia registra unos datos de cierta estabilidad, pero al alza. Por primera vez en muchos días vuelve a crecer la tasa de incidencia en la población. Hoy es de 123 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En las últimas 24 horas se han registrado 157 nuevos contagios, cifra mayor a la de los últimos días.

El Gobierno andaluz aseguró ayer que la epidemia está estable por ahora en la Comunidad y las cifras de Granada vienen a confirmar esa tendencia, aunque con la flecha apuntando hacia arriba desde hace días.

Los hospitales siguen reduciendo la presión y hoy son 216 los pacientes ingresados con COvid-19. Pero tampoco caen estos datos al mismo ritmo que en las últimas semanas. Los sanitarios temen que la tercera ola comience a despegar cuando todavía no se ha superado del todo la segunda, desde el punto de visto sanitario. En las UCI permanecen 54 personas, una menos que el día anterior.

El número de curados, que estos días subía a ritmo frenético, con más del millar por jornada, hoy es de 424, lo que también podría indicar que se produce esa estabilización.

A punto de dar las vacaciones en los centros escolares, no hay en la provincia de Granada ningún centro cerrado por la epidemia y solo está afectada una aula de las 8.700 de esta zona.