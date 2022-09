Granada, centro mundial de la nutrición animal con la celebración de un congreso con 300 especialistas

Granada acogerá la próxima semana, entre los días 12 y 15, el principal foro científico internacional sobre avances en metabolismo y nutrición animal y otras disciplinas relacionadas. La ciudad se convertirá en el foco mundial de esta materia, que reunirá a 300 especialistas en la misma, en un congreso que se celebra por primera vez en España, según ha informado este jueves el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Este simposio, conocido por sus siglas en inglés ISEP (International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition) y que está organizado de forma conjunta por el CSIC, la Universidad de Granada y la European Federation of Animal Science (EAAP), tendrá como sede el Hotel Barceló Granada Congress.

La cita reunirá a los científicos líderes en nutrición animal, responsables de la investigación que hace posible la producción segura y sostenible de alimentos de origen animal. El ISEP tiene una larga tradición y se celebra cada tres años y está considerado como el principal foro científico en lo relativo a avances sobre el metabolismo y la nutrición animal y otras disciplinas relacionadas con la nutrición.

Este año el ISEP tendrá lugar por primera vez en España, con investigadores de la Estación Experimental del Zaidín en Granada (EEZ-CSIC) que forman parte del comité científico y del comité organizador del congreso. El congreso reunirá a más de 300 especialistas de todo el mundo para discutir temas de máxima actualidad en este ámbito como el metabolismo, las emisiones asociadas a la producción ganadera, el estrés ambiental, las fuentes alternativas de alimentos, las nuevas metodologías y la modelización.

En el transcurso del simposio, que acoge el Hotel Barceló Granada Congress, se entregará el premio en Nutrición Animal otorgado por la Fundación Rank Prize y que reconoce la excelencia en este campo de la ciencia.

En paralelo al congreso, la Universidad de Granada ha organizado la exposición temporal 'Alimentando a quienes nos alimentan', con la que la EEZ-CSIC ha colaborado cediendo material de su fondo histórico. La exposición se inaugura este viernes 9 y estará en la Biblioteca Universitaria del Hospital Real hasta el día 23.