Granada ha perdido un 6% de plazas de aparcamiento para instalar terrazas de bares

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Granada valora la medida propuesta por el equipo de gobierno de la ciudad para controlar las terrazas de los bares como algo positivo en cuanto a prevención pero lo ve insuficiente en cuanto a ordenación de la actual ocupación.

Según Díaz, “se está consintiendo el uso privativo del espacio público” y muchas calles y plazas soportan una ocupación incluso superior al 70% del espacio público, no solo en detrimento del espacio peatonal, sino incluso de plazas de aparcamiento que se han reducido entorno al 6% de espacios destinados a la rotación de aparcamientos para la instalación de terrazas.

De la ordenanza reguladora de Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares, “al menos en 20 de sus postulados hay incumplimiento flagrante y todo esto está ocurriendo por una deficiente e insuficiente inspección”, ha indicado el concejal del PP. Por ejemplo, no autorizar la instalación de terrazas en pubs, bares o discotecas con música; tener expuesta y visible la hoja resumen de autorización; a las

00:30 horas las terrazas deberán estar totalmente desmotadas; entre otras.

Más dureza en las medidas

"La medida planteada por el equipo de gobierno nos parece acertada, en cuanto limita la proliferación de terrazas en zonas saturas, pero la consideramos escasa”. En este sentido, “hacemos diferentes propuestas”, como que, si los locales de uso hostelero pierden la licencia o no la renuevan, pierdan el derecho a terraza; que los locales de uso no hostelero no puedan pasar a uso hostelero, sin previo estudio de la zona; que la autorización de terrazas que supongan supresión de plazas de aparcamiento precise de un informe del área de movilidad.

Pero, según Díaz, "no solo hay que prevenir, también hay que sanear las zonas saturadas de terrazas”, ha agregado el portavoz del PP, así como crear un padrón de titulares de licencia de Ocupación de la Vía Pública (OVP) para controlar las 1.200 terrazas de las que hasta el momento se tiene conocimiento; compromiso de reforzar el personal de un servicio que genera unos 3 millones de euros al año y que podría alcanzar los 5

millones; delimitar de forma visible en la acera el espacio de la terraza; inventario de todas las terrazas que tienen paravientos o parasoles; entre otras.