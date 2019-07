El alcalde de Granada, Luis Salvador, lo tiene claro y lo repite como su máxima de vida para los próximos años: “Granada sale a competir”. Un lema que se ha convertido en su filosofía de Gobierno y que ya, enfangados en la tarea de la gestión tras dar carpetazo al asunto político, lo quiere llevar a su máxima expresión para que Granada salga de su “letargo” y sea una ciudad de futuro ejerciendo un liderazgo claro que atraiga proyectos a Granada.

Y no sólo con proyectos sobre lo que Granada ya es conocida, sino también con nuevas ideas sobre las que girar la economía y la actividad productiva. Así, el alcalde, consciente de que “Granada no ha perdido valor de marca como ciudad”, aunque sí asociada a marcas concretas, quiere aprovecharlo para despegar y tener nuevos proyectos de futuro como el convertirse en “capital startup de España”.

Este va a ser uno de sus objetivos, que llevará personalmente y que está relacionado con uno de los tres grandes ejes de mandato, la Granada de la economía digital. “La ciudad tiene el tamaño justo para que sea el motor de la economía de Granada, a diferencias de otras ciudades más grandes como Madrid”. Así lo ha manifestado hoy en su visita institucional a Granada Hoy como alcalde de la ciudad, donde ha estado analizando la situación política y sobre todo sus proyectos de futuro en base a tres ejes: la Capitalidad Cultural y el 500 aniversario de la UGR; la movilidad y el medio ambiente para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire; y la Granada económica con desafío digital y la atracción de nuevas economías.

Su idea no es un planteamiento de smart city al uso, quiere que en Granada como capital startup se produzca tecnología y haya viveros de empresas. “Con el PTS ya somos punta de lanza en un cambio como el sanitario y el biotecnológico. Ahora tenemos que meternos donde no estamos y hacer un trabajo transversal”, detalla el alcalde, que tiene claro que promocionará a Granada en todos los foros posibles y que los proyectos de innovación e ideas de desarrollo que se diseñen se probarán en Granada y generarán éxito aquí para “después exportarlos, no al contrario”.

Así, entiende que es el momento de jugar en la “misma liga que Málaga y Sevilla después de tanto retraso”, para lo que no duda de aprovechar sinergias. De hecho, por ejemplo, muestra su convicción en que “todo lo que se haga en el aeropuerto de Málaga también beneficiará a Granada” y se aprovechará de ello. No se trata de restar apoyo al de Granada, pero asegura que, si los demás utilizan “la Sierra, la Alhambra o la Alpujarra” para vender sus destinos, “nosotros también podemos utilizar el aeropuerto de Málaga si de verdad tenemos ambición”.

Así, asegura que el trabajo que se está haciendo en Granada se fomentará para atraer más líneas pero con el matiz, a su entender, de que en Granada se está trabajando con “líneas de bajo coste con destinos europeos más enfocado en el turismo pero no con el valor de los negocios” y de ofrecer lo que pueda pedir un empresario o trabajador para venir a Granada a invertir. Sería la diferencia entre un aeropuerto “doméstico” y otro “internacional”. Por eso, la cercanía de Málaga es aprovechable para ese objetivo de hacer para Granada “una cartera de servicios abierta al mundo”.

De hecho, aprovechar el Brexit y convertirse en polo de atracción de empresas y compañías está entre sus proyectos, para lo que se tiene que dar lo que piden a nivel de comunicaciones e infraestructuras. Salvador reconoce también el momento “trascendente” de Granada con proyectos como el AVE, la ampliación del Metro, el acelerador de partículas o la línea 400.

Respecto a la gestión diaria, a la que afecta más al ciudadano, Salvador se muestra confiado en sacar unos presupuestos en 2020, lo que requiere mayoría pero no le preocupa, “sino ocupa”, porque espera que salgan adelante porque es algo que “Granada necesita”. De hecho, ya dice que ha pedido una lista de los proyectos que están parados por esa falta de presupuestos desde 2015.

La limpieza de la ciudad, la movilidad o todo el desarrollo urbanístico con las revisiones de PGOU, Potaug, el Plan Albaicín o el Plan director de la Alhambra, están en sus planes porque “para el concepto al que vamos, hacen falta cambios”.

Sobre la situación política, llama a la tranquilidad y a la unidad y se muestra esperanzado en que el pleno de organización, para el que sigue sin haber fecha, salga adelante y se relaje la relación con la oposición.