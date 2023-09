Granada sigue bajando su Periodo Medio de Pago gracias al préstamo del Gobierno

El Ayuntamiento de Granada va cumpliendo el objetivo que se marcó el área de Economía con el nuevo equipo de gobierno y que perseguían también otras corporaciones dentro del plan de ajuste municipal: reducir el Periodo Medio de Pago. Según la concejal de Economía, Rosario Pallarés, en la comisión de Economía, el PMP ha bajado de 58,32 días en junio a 48,67 en agosto, una reducción de la que se ha mostrado "contenta, aunque no llegamos a los 30 días, por lo que hay que seguir trabajando".

El PSOE, en comisión, ha pedido a la concejal que dé una visión más global y reconozca que ese pago se ha podido hacer gracias al préstamo ventajoso de 35,5 millones de euros al que se acogió el Ayuntamiento durante el gobierno socialista para reducir las facturas pendientes a cero a costa de ampliar el plan de ajuste. Pallarés ha dicho que evidentemente se ha pagado gracias a esos millones recibidos pero ha defendido también "el cambio de gestión" realizada. "Se puede pagar si hay dinero, es obvio. Además hay una mejora en la gestión y por eso se reduce el PMP. Si no hay dinero no se puede pagar pero habiendo dinero también se puede pagar según la gestión. Y desde que me he hecho cargo el objetivo es bajar en torno a los 30 días" que obliga la ley.

La edil del PSOE Raquel Ruz ha reclamado en la comisión que el PMP "se ha mejorado gracias al plan de ajuste que se aprobó en abril para obtener un crédito privilegiado del Gobierno de España que ha hecho posible pagar las facturas. Si no se ha pagado antes era porque los procesos administrativos han sido largos y llevan su tiempo. En el anterior mandato no dio tiempo pero el dinero estaba ingresado, no ha salido de debajo de las piedras. En dos meses no se arregla la economía del Ayuntamiento, por lo que me gustaría que la visión que se da fuera más amplia".

Mejores datos económicos

Según los datos ofrecidos por Pallarés, de mayo a agosto se están pagando en facturas entre 15 y 18 millones mensuales. El pendiente de pago se va reduciendo de los 31 millones de mayo a los 22 de agosto. También ha habido una mejora en la morosidad. Por trimestre en el primero se pagaron 13 millones y en el segundo 32. El tercer trimestre no está completo pero en julio y agosto se aumenta el importe pagado en más de 35 millones y queda pendiente de pago 22,8 millones. "De 61 de partida en primer trimestre vamos por 22,8 millones", ha dicho Pallarés, que ha asegurado que "hay que seguir trabajando en mejorar la evolución y modificar la base de ejecución del presupuesto que regula el procedimiento para pagar a los proveedores y seguir insistiendo". También van a trabajar en reducir los periodos desde que las facturas se inscriben en el registro y se trasladan al centro gestor hasta que se da la conformidad de pago.

Desde Vox le ha pedido también información sobre el riesgo judicial con la baja recaudación por IBI y plusvalía.