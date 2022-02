¿Tendrá Granada sus presupuestos a tiempo?

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada ha criticado hoy la "nefasta gestión del Gobierno socialista de Cuenca en materia económica". "Un equipo de gobierno paralizado que, en pleno mes de febrero, no ha presentado ni una sola cifra de unas cuentas necesarias para adaptar el

Ayuntamiento a la realidad económica de la ciudad. Estamos en febrero y no solo no hay presupuestos para 2022 sino que no hay proyecto de ellos, no hay indicadores de su existencia ni se conocen las líneas estratégicas del PSOE”, ha dicho el coordinador del Grupo Municipal Popular, Luis González.

Según González, "lo único que conocemos son algunas declaraciones contradictorias entre el PSOE y Unidas Podemos”. Una falta de información que, a su juicio, “nos viene a demostrar la incapacidad del

Gobierno socialista para poner sobre la mesa unas cuentas en un momento de inacción absoluta”. “El PSOE está viviendo de las rentas del buen trabajo del PP dedicando todo su tiempo a hacerse fotos y propaganda de acciones llevadas a cabo o financiadas por otras instituciones como es la Junta de Andalucía que es la que está haciendo, en realidad, los proyectos, la que está financiándolos y la que está haciendo cosas en y por Granada”, ha dicho González.

En este sentido, el concejal popular ha asegurado que lo único que ha hecho en materia económica el Gobierno de Cuenca ha sido aprobar unas Ordenanzas Fiscales “casi calcadas del año 2020” y que, a pesar de la mejora económica que ha supuesto la gestión del PP para las arcas municipales “no mejoran las prestaciones y ayudas a empresarios y autónomos como se comprometió”.

“El alcalde llegó a hacer un tour prometiendo exenciones fiscales del 95% a los empresarios que ahora, cuando tenía la oportunidad, no ha implantado”, ha dicho el edil, quien ha recordado que la aprobación de

este expediente de ordenanzas fue posible gracias al voto de la izquierda radical y de los tránsfugas que “hay que recordar que han estado dos años defendiendo y aprobando todo lo contrario de lo que

ahora dicen y aplauden”. “Vivir para ver y todo para seguir en la poltrona aunque sea a costa de los granadinos”.

Por otra parte, el edil se ha preguntado cómo va a financiar el PSOE los fondos europeos, la subida del IPC en los gastos generales, el aumento de los salarios o los nuevos contratos de limpieza y movilidad sin unas cuentas actualizadas. Asimismo, se ha preguntado con qué dinero piensa el alcalde sufragar las nuevas medidas de apoyo al comercio granadino o los grandes espectáculos deportivos que anuncia. “El PSOE actúa igual que hizo cuando estuvo al frente del gobierno municipal hace tres años: anuncios, muchos anuncios, fotos, muchas fotos, publicidad, mucha publicidad y pocas realidades”.

Para finalizar, ha recalcado que desde el PP, "lamentamos no haber tenido ningún contacto para hablar de economía presupuestaria, de cómo ha de ir el futuro de la economía municipal, de cuáles han de ser las líneas estratégicas de actuación para mejorar la calidad de los granadinos y la propia normalidad municipal. “Creemos que este es un tema importante para la ciudad que requiere acuerdos, consensos y debates, siempre teniendo claro que la responsabilidad emana desde el gobierno. Sin embargo, mucho nos tememos que ocurrirá igual que la pasada vez: tres años y cero presupuestos”.

Cortina de humo y cumbres de café y croissant

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, César Díaz, ha lamentado que el alcalde, en lugar de ponerse a trabajar en lo que le compete directamente, se dedique a crear cumbres y encuentros para

debatir sobre el futuro de la ciudad sin ser capaz de abordar el presente más inmediato. “En lugar de montar reuniones con café y croissant lo que tendría que hacer es abordar los asuntos reales que afectan a los granadinos y que son de su responsabilidad como es el presupuesto municipal porque de estas cuentas dependen proyectos que afectan a miles de personas”, ha dicho Díaz, quien considera que las últimas intervenciones del alcalde son una cortina de humo para tapar su auténtica dejación de funciones.



“Hay mucho trabajo por hacer como es este presupuesto que debe ajustarse a la realidad de una ciudad que acaba de afrontar la sexta ola del COVID, con un comercio y una hostelería completamente asfixiado al que no ha dedicado ni una medida de las promocionadas, a bombo y platillo, durante su etapa en la oposición”, ha dicho.

Mientras los negocios tradicionales echan el cierre, el alcalde se va al Carmen de los Mártires a hablar con otras administraciones sin sus deberes hechos con una ciudad más insegura, más sucia, sin proyecto real para mejorar la movilidad, la calidad del aire, el mantenimiento de los espacios públicos, las infraestructuras, las actividades culturales o garantizar la participación ciudadana.

“Está viviendo del trabajo hecho por el PP pero se ve a tres leguas que no tiene ni una sola iniciativa nueva más allá de enredar con otras administraciones eludiendo completamente sus responsabilidades”. Por todo ello, para finalizar, Díaz ha exigido al alcalde que deje a un lado los golpes de efecto y se ponga, de verdad, a trabajar en proyectos transformadores como es este presupuesto imprescindible para sacar a

Granada de la parálisis a la que está sometiendo el PSOE de Francisco Cuenca a la ciudad de Granada.