Investigadores de la Universidad de Granada enseñan técnicas de reanimación cardiopulmonar a alumnos de Educación Primaria

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, en colaboración con profesionales de la Consejería de Salud a través del Grupo de Investigación CTS 609 (Laboratorio para la Investigación, Educación y Planificación en Medicina Crítica e Intensiva, ubicado en el Hospital de Poniente), trabajan en un programa de formación para la comunidad educativa en materia de parada cardiorrespiratoria y reanimación cardiopulmonar.

Esta línea de trabajo e investigación, encabezada por los profesores del Departamento de Medicina de la UGR Antonio Cárdenas Cruz y Francisco Manuel Parrilla Ruiz, junto al investigador Alejandro Romero Linares, ha permitido desarrollar clases de reanimación cardiopulmonar, formación impartida a 157 alumnos de 5º y 6º de Primaria en el colegio HH. Maristas La Inmaculada de Granada.

Se trata de una estrategia novedosa, ya que habitualmente esta formación está reservada a estudiantes de Secundaria o educación superior. Además, en esta experiencia se han utilizado recursos metodológicos procedentes de la enseñanza virtual, muy poco empleados hasta el momento actual para estos procesos formativos. Las clases han familiarizado a los más jóvenes con las técnicas de reanimación. El alumnado ha alcanzado un nivel de adquisición de competencias superior al 65%. Los investigadores han detectado también un alto interés por parte de las niñas y niños en enseñar las técnicas aprendidas a adultos de su entorno.

Las clases se han impartido en formato virtual, ya que han coincidido con las medidas de prevención contra el Covid-19, y son la base del artículo científico Adapting evaluation method of skills acquisition in basic cardiopulmonary resuscitation among year 5 and year 6 primary school pupils during the COVID-19 lockdown: a pilot study, publicado en la revista European Review for Medical and Pharmacological Sciences.