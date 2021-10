Granada recibirá más de 74 millones de euros de la PAC

La provincia de Granada recibirá 75,4 millones de euros del pago de la Política Agraria Común (PAC), de un total de 845,8 millones de anticipo de esta PAC, gestionada por la Junta de Andalucía, a más de 209.000 agricultores y ganaderos, un primer pago que supone el 70 por ciento de la cuantía total.

Estas primeras ayudas se reparten entre 209.073 agricultores y ganaderos de todas las provincias de Andalucía, de los que 116.303 son hombres (55,6 %), 80.115 mujeres (38,3 %) y 12.655 personas jurídicas (6 %), ha informado en un comunicado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Por provincias, Jaén es la que más fondos recibe con 226,7 millones, seguida de Córdoba, con 192,3 millones; Sevilla, con 187,2 millones; Granada, con 75,4 millones; Cádiz, con 72,2 millones; Málaga, con 50,7 millones; y Huelva, con 26,5 millones.

Según los diferentes tipos de ayudas, destaca especialmente el Pago Básico, de casi 530 millones, y el pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde), que supone 256,4 millones.

Las ayudas para jóvenes agricultores superan los 4 millones de euros y las del régimen de pequeños agricultores se acercan a los 12 millones de euros.

En cuanto a las ayudas a la ganadería, las subvenciones a las explotaciones que mantienen vacas nodrizas rozan los 12 millones, las de vacuno de leche se acercan a los 4 millones, las de ovino reúnen casi 11 millones y las de caprino ascienden a 2,5 millones.

Además, a las explotaciones de vacuno de leche que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para Pago Básico les corresponden ayudas por un total de 185.637 euros y a las de ovino y caprino que reúnen las mismas condiciones, un montante global de 7 millones de euros.

Respecto al Plan Estratégico Nacional de la PAC, la consejera, Carmen Crespo, ha asegurado que el Gobierno andaluz "no va a permitir que haya pérdidas de fondos de la PAC en ninguna comarca" y ha mostrado el apoyo a las movilizaciones de agricultores y ganaderos.

Reacciones de la Junta ante el Gobierno

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha indicado que no ha visto al Ministerio de Agricultura receptivo para incluir las propuestas andaluzas sobre la Política Agraria Común (PAC) durante la Conferencia Sectorial celebrada este jueves.

"Esperemos que esa evolución cambie y lo vamos a seguir peleando hasta el final", ha manifestado la consejera en declaraciones a Europa Press minutos antes de finalizar su reunión con el Ministerio, al tiempo que ha indicado que lo que se ha debatido son los ecoesquemas y la estructura que se mete dentro de las 20 regiones productivas.

"A nosotros lo que nos interesa es la renta de los agricultores y ganaderos de Andalucía y esto no es una cuestión política. Es una renta para ellos y teniendo en cuenta los costes de producción que en este momento tienen por la subida de la energía o por la sequía, no podemos lastrarles las oportunidades por minimizar su aportación de la PAC", ha criticado.

Así, ha manifestado que "vamos a pelear por esa PAC hasta el final", toda vez que ha recordado que se ha "revertido" gran parte de ella y "el resto también lo tenemos que conseguir". "Si no es así, la responsabilidad será del Ministerio que no quiere escuchar las últimas reivindicaciones de la comunidad autónoma que supone el 36% de la renta agraria nacional y que uno de cada tres perceptores de la PAC de este país es andaluz", ha aseverado.

En esta línea, ha defendido que la Junta ha "dado salidas" porque no todo lo que se ha propuesto desde la región "va reflejado" en el Plan Estratégico, pero "sí necesitamos esos detalles tan importantes porque grandes comarcas agrarias de Andalucía se ven perjudicadas".

"Yo creo que si eso no lo hace será un grave error del Ministerio para Andalucía porque no cuesta tanto. Él aduce cuestiones europeas, pero no cuesta ampliar los ecoesquemas en unos cuantos para poder acoger a ese regadío, a ese secano andaluz y a esos cultivos permanentes que necesitan de la aportación de la PAC", ha asegurado.

Crespo ha explicado que lo se ha debatido en la jornada de este jueves son los ecoesquemas y las regiones que integran las 20 productivas que hay establecidas, porque Andalucía "no está de acuerdo" con la forma en que se han agrupado.

De esta forma, ha lamentado que pueden "perder" aportaciones la campiña de Sevilla, el Condado de Huelva, la Loma de Jaén, la Vega de Antequera o la Vega de Granada.

"Nosotros nos hemos negado a eso. Le hemos pedido en la reunión que esas 20 regiones tengan otro tipo de organización que les permita tener su cuota de la PAC porque son comarcas muy productivas, que han invertido mucho en tecnología para hacer una agricultura de precisión futura muy importante", ha relatado.

En esta línea, también ha criticado que los ecoesquemas "no pueden ser" una puesta a disposición de los agricultores para "realizar una tasa plana", toda vez que ha recordado que Andalucía ya tiene un 23,5% de agricultura ecológica, mientras que la media española es de 11% y se tiene que cumplir con el 25% en 2030.

"Vamos a cumplir con creces y vamos a ayudar a cumplir a España. Es más, nuestra producción está la mayoría integrada. Por tanto, las prácticas sostenibles en este campo son importantísimas", ha manifestado.

Así, la consejera ha señalado que lo ha pedido la Junta es que "no sean ocho ecoesquemas" sino que los haya "por regiones productivas" para que cuenten con "la diversidad del cultivo". "Si se ponen ocho, se quedan fuera regadíos, secanos o cultivos permanentes", ha indicado.

Ante todas estas solicitudes, Crespo ha concluido que el planteamiento del Ministerio es que las 20 regiones productivas "se queden como están en su distribución" y que "se mantiene" la cantidad de ocho ecoesquemas.