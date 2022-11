Granada no prevé restricciones de agua inmediatas: las reservas están dentro de lo aceptable

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, dijo a finales de agosto, en su periodo de alcalde en funciones, que la ciudad se daba dos meses para aplicar medidas contra la sequía si no llovía en septiembre y octubre. Y no ha llovido casi nada, por lo que la situación no es buena además con unas semanas de récord de temperaturas para la época del año y ausencia de precipitaciones.

Pero por ahora, con este panorama, no se prevén restricciones de agua inmediatas y se confía en que llueva en las próximas semanas y el invierno. El colchón que tiene Granada y no otras ciudades es Sierra Nevada además de los acuíferos de la Vega. Y como las reservas de los pantanos de los que se nutre la ciudad están dentro de niveles aceptables todavía, no se esperan acciones importantes inmediatas.

Pero no hay que confiarse ni bajar la guardia. Por eso siguen elaborando el plan de posibles actuaciones ante la sequía. Aunque Calvo ya explica algunas medidas tomadas en cuanto a gasto de agua en limpieza de la ciudad, que sirven también de ahorro.

Por ejemplo, los baldeos se están reduciendo, también por la época del año ya que se suele aprovechar el verano para hacerlos. La limpieza de contenedores, que se llevó a cabo en el verano, también se está reduciendo ya que se hizo la actuación integral y no hace falta aún continuar con esa medida de forma masiva. También se actúa contra las manchas de las calles, que se limpian con las conocidas como karcher, que por su sistema racionalizan bastante bien el agua. Pero son cuestiones que hay que también mantener para mantener la salubridad de las zonas de contenedores y evitar malos olores en la ciudad.

En el caso de las fuentes ornamentales, al contar con circuitos de agua cerrados, apenas consumen, por lo que una medida restrictiva no supondría apenas ahorro en este caso.

Calvo ha insistido en la importancia de concienciar a la población de poner en práctica medidas de ahorro y consumo responsable y asegura que en el área están a la expectativa, también en continua comunicación con Inagra y Emasagra, para trazar la hoja de ruta en caso necesario de que siga sin llover y la situación se recrudezca.