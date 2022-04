Granada, sin casos sospechosos de hepatitis agudas en niños menores

"No hay motivo para la alarma porque no hay más casos que en el primer trimestre del año pasado, pero es importante que se vigile". Con estas palabras se mostró tajante el jefe de microbiología y responsable de del Área de I+D+i del Hospital Universitario San Cecilio, Federico García, ante los casos de hepatitis aguda en niños que se están sucediendo, sobre todo en Reino Unido, Países Bajos e Irlanda, y que ha llegado a España pero no a Granada. Nadie mejor que él para hablar de esta enfermedad y de sus características ya que lidera un programa que para aunar estrategias que lleven a erradicar la hepatitis tipo C antes del año 2030, frontera marcada por la Organización Mundial de la Salud para eliminar esta enfermedad.

García es ahora mismo cauto en su análisis porque "lo único que se sabe es que ha habido un aumento inesperado en determinados países, fundamentalmente Holanda, Irlanda y Reino Unido, donde se han acumulado más casos de los que suceden con estas características en lo que llevamos de año", y que "la causa es desconocida". "En el resto de países, incluido España, no hay un aumento significativo con respecto al número de casos que se producen con estas características en esta época del año", añade.

"Se sabe que la causa concreta todavía no está clara, está en investigación", insiste en remarcar el especialista, el cual dirige a un equipo que realiza la secuenciación genómica de los casos de Covid en Andalucía oriental. García explica que el problema no lo provoca "un virus de los clásicos de las hepatitis, ni A, ni B, ni C, ni E, ni CMV", y que "no está asociado al proceso de vacunación por Covid porque muchos o la mayoría d los niños afectados no están vacunados".

García apunta a varias líneas de investigación hipotéticas que se barajan en este momento. Una de ellas es que los casos de hepatitis están asociados a un adenovirus que produce cuadros gastrointestinales y respiratorios en niños. "Hay serotipos como el F41 que se ha detectado en un número importante de los casos que han provocado hepatitis, pero no hay nada que diga que es la causa", cuenta. "Se contrae por contacto directo, como todos los procesos gastrointestinales, por higiene de manos, y no hay relación con el sitio en el que hayan estado los niños", completa. Pero el adenovirus es una agente muy comun en gastroenteritis en niños, por lo que "personalmente me cuesta trabajo entender que este virus sea responsable, por sí solo, de estos casos".

Otras hipótesis son que se deba a un adenovirus asociado a Covid ya que "algunos de estos niños tenían también SARS-CoV-2 cuando presentaron el cuadro", y otra es que "sea algo tóxico". "He leído en algunos sitios que puede estar asociado a una flavotoxina. Pero la realidad es que aún no hay una causa, los datos no son concluyentes para nada", zanja.

La hepatitis es una inflamación del hígado que produce una elevación de transaminasas y que en este caso tienen las sintomatologías propias de una hepatitis agudas como colurias o ictericias.

García desvela que en Granada, al menos en su laboratorio, no han tenido ningún caso ni siquiera sospechoso. Aun así, el protocolo es que, de tenerlo, las muestras se envíen al Instituto Carlos III de Madrid para que se analicen, aunque su laboratorio esté preparado para detectar el adenovirus sospechoso y hacer su secuenciación genómica. "Nosotros haremos los estudios para poder ayudar", concluye el experto.