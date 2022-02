Granada solicitará a la Junta que modifique el Plan de Ordenación del área urbana para "no detener el desarrollo" de la capital

El Ayuntamiento de Granada va a solicitar, a través de una moción en el pleno de Febrero, que la Junta de Andalucía modifique el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), publicado en el año 2000, ya que considera que se encuentra obsoleto y que es necesario cambiarlo en diferentes zonas para "no detener el desarrollo de nuestra ciudad".

Según la moción, "ha sido el plan con mayor repercusión espacial, urbanística y territorial de este ámbito y, por tanto, es normal que tanto el Parlamento de Andalucía, como los diferentes gobiernos autonómicos, así como partidos políticos y diferentes colectivos y asociaciones, insten la redacción de un nuevo Plan".

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha ejemplificado este jueves la necesidad de cambio del POTAUG acudiendo a la parcela libre situada junto al Estadio Nuevo Los Cármenes, en la esquina entre las calles Pintor Manuel Maldonado y Torre de Comares, un solar dedicado según este a uso deportivo, pero que en la actualidad "carece de sentido" debido a las instalaciones con las que ya cuenta la ciudad.

En la actualidad, el Consistorio Local se encuentra redactando una actualización del PGOU de la ciudad, vigente desde hace casi 23 años, y les gustaría ofrecer un avance del mismo "para finales de 2022 o principios de 2023", según Cuenca, motivo por el que ha instado a la Junta "a que inicie ya la actualización de su POTAUG para dar a Granada esa visión metropolitana que queremos conseguir para dentro de unos años. Estamos hablando que estas actualizaciones suelen tardar 3-4 años, por lo tanto hay que empezar ya. Es un proceso largo y que tiene que echar a andar".

"Esta parcela se va a quedar sin uso si no se abre la posibilidad de darle otros usos. Puede ser de carácter residencia, de carácter dotacional, para oficinas, como zona verde... pero en definitiva una parcela que vendría a desarrollar un barrio como es el Zaidín que ahora mismo está paralizada y sin posibilidad de iniciar proyecto", ha detallado el regidor.

Cuenca también ha puesto como ejemplo de parcela con un uso que, a su juicio, "no tiene sentido" la situada en el entorno de la rotonda de Maracena, salida hacia Pulianas, llamada 'PPT1', y que fue destinada para una gran superficie comercial.

"Otra formación política planteó una gran superficie comercial en el lugar. Hoy en día no tiene sentido que aquello sea una gran superficie comercial, eso ya quedó atrás, no tiene ningún sentido en nuestra ciudad, que tiene que apostar por el pequeño comercio y el comercio de barrio", ha recalcado.

Por ello, el alcalde de la capital ha solicitado "que se modifiquen los usos, que se actualice el POTAUG para que el equipo de Gobierno, que estamos redactando el PGOU atendiendo a esos criterios metropolitanos, el equilibrio de los barrios y el desarrollo, podamos impulsar otros usos compatibles y adecuados, y no tener parcelas o suelos que podrían tener una gran capacidad y sin embargo están paralizados".

"La ciudad ha ido cambiando, hace 20 años no estaba el PTS proyectado, no estaba el Metro proyectado, no estaban otras superficies comerciales que ahora mismo impactan en el pequeño comercio de la ciudad, no estaba el desarrollo de nuestros barrios, y por eso creemos que estas parcelas deberían ser revisadas y dotadas para otro fin", ha apostillado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Zaidín-Vergeles, Antonio Ruiz Molina, se ha mostrado a favor de esta petición, aunque ha reconocido que la demanda del Consistorio granadino al Gobierno andaluz le ha pillado "por sorpresa".

"Nosotros como ya sabéis esta parcela la usamos para la feria de las fiestas del barrio, pero todo lo que sea para modernizar y arreglar el barrio, será bienvenido. No nos vamos a oponer, ya buscaremos otra ubicación a la feria. Esta asociación está acostumbrada a ello desde que empezó. Lo que hay que hacer es modernizar el barrio y todo lo que sea bueno para el barrio nosotros lo vamos a apoyar", ha asegurado.