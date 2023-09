Granada sólo recibe al 9% de los turistas españoles que llegaron a Andalucía en verano

Granada recibió el pasado julio un total de 356.175 personas procedentes de otras provincias, una cifra que, en términos interanuales, ha subido casi un 15%, pero que sigue situando a la provincia como uno de los destinos menos demandados, pues solo el 8,7% de los turistas que viajan a Andalucía escogen algún municipio granadino, según el informe de Medición del turismo interior a partir de la posición de los teléfonos móviles que acaba de hacer público el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Eso sí, los datos son algo engañosos, pues los más de 300.000 turistas que vinieron a la provincia suponen una de las cifras más bajas de la comunidad autónoma, situándose por delante de Jaén (181.234) y Córdoba (176.070) y Sevilla (347.373) y al mismo tiempo muy lejos de otras como Cádiz, que encabeza el ránking superando el millón de turistas el pasado julio. En total, Andalucía recibió 4.071.588 turistas en julio, según la información del INE.

Las posiciones, pese a todo, no incluyen apenas sorpresas. Córdoba y Jaén, provincias de interior, no suelen suponer ningún atractivo para el turista veraniego, que busca destinos de playa. Sí puede suponer algo de sorpresa el caso de Granada, pues si bien la capital no cuenta con costa, y su temporada fuerte es sin duda el invierno, sí que cuenta varios municipios (la información del INE no desagrega sus datos) con acceso al mar, por lo que una posición tan cercana a otras provincias no costeras como Sevilla podría suponer una llamada de atención al sector turístico.

De cualquier forma, parece que el resto de provincias andaluzas fueron las que el pasado julio nutrieron de turistas a Granada, pues el 18% de los que llegaron lo hicieron desde la vecina Málaga (64.289), ocupando el primer lugar emisor, seguido de los 49.743 madrileños (13,9% del total) que viajaron en el mismo mes a Granada y de los 45.254 almerienses (12,7%) que cerrarían el podio. En cuarta posición, vuelven los andaluces, con un total de 43.372 jiennenses (12,1%).

En el caso opuesto, el del destino más solicitado por los granadinos, la tónica parece ser diferente. Si bien, Málaga sigue siendo el destino preferido por los granadinos, pues un total de 80.991 personas hicieron las maletas con rumbo a la Costa del Sol, el segundo lugar es para Almería, que recibió a 67.721 granadinos (20,2%), seguido de Jaén, que con 31.342 personas (9,3%) ocupa el tercer puesto, dejando fuera del podio a Madrid, con 27.002 viajeros desde algún punto de Granada.

Una situación algo distinta ocurre si se atiende al número de pernoctaciones y la estancia media, donde ganan por goleada los municipios fuera de Andalucía, algo por otra parte lógico, teniendo en cuenta la imposibilidad de hacer un viaje de ida y vuelta y la obligación de pasar la noche en el lugar de destino.

De esta forma, de Lugo, Cantabria, Pontevedra y Santa Cruz de Tenerife proceden los turistas que más tiempo han pasado en Granada, todos con una duración media por encima de los diez días, pese a que en cifras absolutas ninguno alcanza el centenar de visitantes durante el mes de julio.

Por su parte, Ourense, Santa Cruz y Barcelona son las provincias donde más tiempo han pasado los granadinos este julio, según la información facilitada por el INE, de nuevo todas con diez o más días de estancia, aunque no se especifica qué tipo de alojamiento se utilizó ni si una vez dentro de la provincia se desplazaron por varios municipios.