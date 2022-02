Granada suspende en calidad del aire junto a las grandes ciudades de España

Granada suspende en calidad del aire y descarbonización, según el estudio publicado este jueves por 'Clean Cities', una coalición de asociaciones de seis países europeos y que ha evaluado el modelo de transporte en 36 grandes urbes del Viejo Continente, y en el que han concluido que ninguna de las grandes ciudades españolas examinadas por va camino de lograr una movilidad compatible con la acción climática en 2030, explican los analistas, y además todas ellas, que son Granada, Madrid, Bilbao y Barcelona, "suspenden" en calidad del aire.A través de un comunicado, Ecologistas en Acción, una de las 60 ONG integrantes de Clean Cities, ha lamentado los "aprobados muy justos" de las ciudades españolas estudiadas en materia de descarbonización de los desplazamientos ciudadanos (salvo en el caso de Granada, que suspende) así como el suspenso de todas ellas en los análisis de calidad del aire.Clean Cities examinó la manera en que las capitales de los Estados miembro de la UE y otras localidades están haciendo frente a la emergencia climática y al problema de la contaminación atmosférica, favoreciendo, por ejemplo, una movilidad activa -desplazamientos en bicicleta o a pie-, e impulsando también el uso del transporte público por encima del coche privado.Los resultados sitúan a Oslo (Noruega) a la cabeza del ranking, con un 7,1 sobre 10 y una nota "B" atendiendo a: cuánto espacio existe para la gente, cómo de seguras son las carreteras, cómo de accesible es la movilidad sostenible, qué tipo de políticas públicas se han diseñado y si la concentración media anual de contaminantes atmosféricos supera la recomendada por la Organización Mundial de la Salud.Las siguientes mejores puntuaciones corresponden a Amsterdam (Holanda), Helsinki (Finlandia), Copenhague (Dinamarca), París (Francia), mientras que la primera de las ciudades españolas en aparecer en el listado es Barcelona, que ocupa el décimo puesto con un 5,6 y bajo la clasificación 'C'; seguida de Bilbao, la 14ª en el índice con un 5,5 (C); Madrid, en el 16º lugar y con nota 5,2 (C); y Granada, que es la número 27 y obtiene un 4,6 (D).Sobre el desempeño de la capital de este país, la coordinadora de la campaña Clean Cities en España, Carmen Duce, denuncia el "abandono" por parte del actual equipo de Gobierno de Madrid "de medidas para favorecer la movilidad activa, el transporte público, y reducir el número de coches en la ciudad"."Madrid acumula ya doce años consecutivos (2010-2021) de vulneración sistemática de los valores límite recomendados por la OMS", asevera Duce, y juzga que esta ciudad está "ahogada en la contaminación por el tráfico" incluso "en una situación pandémica que ha conllevado fuertes limitaciones a la movilidad".El análisis de Clean Cities, critican los ecologistas, revela la falta de accesibilidad al transporte público -el número de paradas en relación al tamaño de las ciudades- en las urbes españolas; una categoría donde Granada y Madrid puntúan especialmente a la baja, con un 2,3 y un 2,7 sobre 10, respectivamente; mientras que otro punto débil es la infraestructura ciclista, pues las cuatro ciudades se sitúan en la mitad inferior del ranking, y Madrid y Granada no logran llegar al 1 sobre 10.Desde Ecologistas en Acción recuerdan que quedan apenas 10 meses hasta la fecha en que los municipios españoles de 50.000 habitantes o más deban haber puesto en marcha zonas de bajas emisiones para mejorar la calidad del aire (como pretende la iniciativa 'Madrid 360') según lo establece la Ley de Cambio Climático aprobada en mayo de 2021.