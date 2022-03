Granada rompe la tendencia y vuelve a empeorar el periodo medio de pago, que rebota a 102 días

El periodo medio de pago (PMP) en el Ayuntamiento de Granada ha roto la tendencia a la baja que tenía en los dos últimos meses y ha rebotado en enero de 2022 pasando de 87 a 102 días. Además, en un mes, la deuda a efecto de PMP se incrementa en más de 5 millones de euros. Unos datos que contrastan con la afirmación del gobierno municipal de hace pocos días, que presumía de mejorar los datos.

Ante estos datos, el concejal de Unidas Podemos Francisco Puentedura ha advertido del "empecinamiento de hacer ingeniería contable con la economía municipal, lo que evita que se resuelva el problema de la deuda y hace que se cronifique. En noviembre de 2021 el PMP era de 88,25 días y en diciembre bajó a 87,05. En octubre sí superaba los cien días, en concreto los 105,48. Comparando con enero del año pasado, sí es inferior, pasando de 129,75 a los 102,92 de este año.

Según Puentedura, "al final no se garantiza la suficiencia de los servicios públicos con esta forma de actuar ya que el Ayuntamiento no reduce deuda y perjudica a numerosas empresas y al empleo que generan porque no cobran en tiempo y forma". Para el concejal, "además de iniciar el año empeorando estos datos, se pone en peligro los fondos europeos que debe recibir la ciudad, pues para cofinanciar estos proyectos el Ayuntamiento debe liberar más de 8 millones y debe recibir otros 20, pero para que el Ayuntamiento ponga su parte debe hacerlo mediante créditos a largo plazo y si no cumplimos el límite de PMP y deuda comercial así como el plan de ajuste, el Ayuntamiento no puede hacer operaciones de crédito a largo plazo".

Así, UP pide que se realice "con urgencia un plan de pagos de la deuda que priorice a pymes y reduzca la deuda comercial y PMP garantizando la solvencia en el Ayuntamiento, además de presentar un proyecto de presupuestos equilibrado y que no genere más deuda". "Pero para eso el PSOE debe de abandonar el maquillaje contable y no pretender negociar un presupuesto con Unidas Podemos con cartas marcadas. Nuestra voluntad para que haya presupuestos es clara y nítida pero sin repetir los errores que han llevado a la ruina al Ayuntamiento como consecuencia de las políticas del PP y PSOE en los últimos 15 años", apunta Puentedura.