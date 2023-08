Granada se vacía en favor de la Costa Tropical en una eterna ola de calor durante el fin de semana

Las palabras Granada y vacía son una pareja que siempre se suele unir en los fines de semana de agosto. Un binomio que este año no se ha roto y que deja estampas casi apocalípticas por las calles de la capital nazarí en jornadas tórridas como las que se viven en el segundo fin de semana de agosto de 2023.

Sólo quienes tienen que trabajar en estos cálidos días son los que se ven forzados a permanecer en una ciudad que emana calor por las esquinas, a consecuencia de la calurosa semana registrada, con alertas rojas naranjas y amarillas durante todos los días. Un ambiente caliente que también es tradicional, aunque en esta ocasión lo ha sido más de lo que debería.

Los pocos que se quedan no tienen más remedio que entonar el Show Must Go On de Queen y seguir adelante, con la esperanza de poder dormir por las noches, puesto que si las temperaturas máximas han sido elevadas, las mínimas no se han quedado atrás, y han dificultado el descanso a los granadinos. Quien dispone de aire acondicionado o ventiladores se agarran a ellos estos días y rezan porque no dejen de funcionar.

Por las calles de Granada solo caminan quienes trabajan, quienes van a los comercios y algunos turistas que han cometido la temeridad o la valentía de disfrutar del patrimonio granadino en la época estival. La Alhambra siempre está repleta, aunque el ambiente más fresco que ofrecen sus jardines y el refresco de sus fuentes es jugar con trampas.

Por el contrario, la mayoría de los granadinos disfrutan estos días de las suaves temperaturas y el refresco del mar en la Costa Tropical. Todas las localidades costeras de este a oeste están repletas, a lo que hay que sumar la celebración de las fiestas patronales de Almuñécar y Motril, las dos grandes ciudades del sur de la provincia.

Quien dispone de segunda residencia o quienes han alquilado han dejado atrás el calor del asfalto granadino y confían en que a su vuelta el calor de un respiro y la vuelta al cole sea más fresca.