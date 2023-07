Granada atrae al 25% de viajeros que se quedan en los pisos turísticos de Andalucía

A las puertas de la campaña veraniega y todo lo que ello supone de inyección económica, Granada parece bien posicionada en la carrera, al menos en cuanto a pisos turísticos. Según se extrae de la Encuesta de Ocupación publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Junta, y con datos actualizados hasta abril, se observa cómo el 25% del total de viajeros que escogieron Andalucía como destino en el primer trimestre del año (515.041) se hospedaron en algún punto de la provincia (81.825), lo que la convierte en el segundo lugar más demandado, por detrás de Málaga (37,5%) y superando a Sevilla, en tercera posición con el 22%.

La temporada baja suele ser sinónimo de turista nacional, que aprovecha los pequeños puentes festivos o los fines de semana para hacer una escapada. Así, de enero a marzo, la mayoría de viajeros que llegaron a Granada lo hicieron desde algún punto del territorio nacional, la mayoría de ellos de la propia Andalucía, aunque también hubo un importante número de madrileños que escogieron la provincia para pasar unos días. Así, el 78% de esos 81.825 personas que se hospedaron en un piso turístico fueron españoles (63.827), frente a un 22% (17.999) procedentes de otros países, principalmente de Estados Unidos y Francia.

Las cifras, eso sí, son las mejores de la serie histórica (desde 2014), casi duplicando al primer trimestre de 2022, aunque, este dato tiene una nota al pie de página, dado el crecimiento exponencial de los pisos turísticos, que han llegado a cuadriplicarse en una década solo en la capital, y la mayor demanda de este tipo de hostelería, especialmente a raíz de la pandemia.

Eso sí, los viajeros prefirieron Granada, pero se quedaron más tiempo en otros territorios. Así, los datos del IECA muestran cómo la provincia solo aportó algo más del 16% del total de pernoctaciones entre enero y marzo, quedando por detrás de Sevilla, que en este caso supone el 16,8%. Pero sin duda la gran ganadora en este apartado es también Málaga, donde, durante los tres primeros meses del año aportó más del 55% del total andaluz con una estancia media de seis días, cuando en Granada apenas fueron dos.

De nuevo las pernoctaciones vuelven a marcar un máximo histórico en la provincia, aunque situándose a menos distancia de lo conseguido en 2022, pero de nuevo es la consecuencia lógica, por un lado, del aumento de viajeros y de la popularidad de los pisos turísticos.

El caso de la Costa Tropical

Aunque el IECA habla de la provincia en su conjunto, sí que dedica un desglose a las "zonas turísticas", que en el caso de Granada se centraría en la Costa Tropical, donde según este organismo hay 271 pisos turísticos.

El Litoral no parece ser la excepción de la provincia, y en el primer trimestre del año, de los casi 4.000 viajeros que se hospedaron en la Costa, de nuevo no se especifican municipios, prácticamente el 70% son de algún punto de España, mientras que el resto proceden de fuera de nuestras fronteras.

Donde sí se escapa de la norma es en la estancia media. Así, mientras que en el resto de la provincia los turistas se quedan unos dos días en algún piso turístico, en la Costa suelen estar, según se refleja en la Encuesta del IECA, hasta cuatro, una cifra que a buen seguro mejore con la llegada del verano y la temporada alta de la zona costera.

Trescientos empleados

Aunque envueltos en un debate sobre el modelo turístico, los pisos turísticos no dejan de ser un motor económico para la ciudad, al menos en el empleo. Según el último informe del IECA, en la provincia este tipo de opción habitacional generó 335 puestos de trabajo en la provincia (incluyendo solo al personal que recibe un sueldo y no a los "no remunerados", que incluirían a los propietarios o sus familiares que echan una mano), que supone una de las cifras más altas de la serie histórica.

Por delante de Granada se encuentran otras provincias, como Málaga, líder indiscutible con 2.398 puestos de trabajo, Sevilla, Cádiz y Almería, aunque claramente se trata de zonas con un mayor número de pisos turísticos, lo que indudablemente eleva el personal contratado.

Con estas cifras, la provincia de Granada se adentra en la temporada alta del turismo, con la esperanza de que los datos mejoren ante la más que probable afluencia de visitantes y donde la Costa jugará un papel fundamental.