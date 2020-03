Granadinos atrapados en Mauritania por el cierre de fronteras piden ayuda

La crisis sanitaria por el coronavirus y el estado de alarma decretado ha pillado por sorpresa a un grupo de granadinos, los 'pata negra', que estaban de expedición en Mauritania para un rally. Están atrapados.

Salieron de Granada a principios de marzo dirección Mauritania y cuando allí han conocido las restricciones de circulación y el cierre de fronteras para prevenir la expansión del Covid-19, ya no pueden volver.

María José Soria, hermana de Jesús Soria, de la empresa Motocoche de Granada, cuenta a este periódico que son un grupo de amigos que normalmente van de rally a Mauritania o a Marruecos cada año o cada dos. Este año tocaba Mauritania y salieron el 5 de marzo, "antes de saber que esto iba a llegar a esta situación ya que ha corrido como la pólvora en los últimos días".

Según relata la hermana de uno de los atrapados, intentaron dirigirse a la frontera pero ya no les dejaban salir porque Marruecos cerró la frontera. "No les dejan ir a ningún sitio. El fin de semana lo intentaron y nada, no les dan solución".

El grupo de granadinos ha ido también al Consulado de España, el único existente allí, pero denuncian que les han atendido por una ventana "y no les han dado solución, sólo que se queden allí 15 días y que ya les llamarán".

Ante esta situación, ha grabado un vídeo que están difundiendo en Youtube para pedir ayuda y que las autoridades gestionen su regreso al país, algo que estaba permitido, según el Gobierno.

Mientras, se están alojando en un hotel ya que el plan de viaje del rallye era dormir en los coches y en tiendas de campaña. Además, les preocupa que a alguno, como a Soria, que necesita medicación, se les acaben los suministros.