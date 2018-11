Gresca entre el PP y el PSOE de Jaén por los billetes del tren Granada-Madrid

Los dirigentes provinciales del PSOE y del PP de Jaén anduvieron ayer a la gresca por la venta de billetes del tren Talgo Granada-Madrid, que hará parada en la estación de Linares-Baeza. Los populares pidieron explicaciones de por qué no se podían comprar los billetes para el trayecto desde la parada jienense de esta línea y Madrid en la página web de Renfe, a lo que contestaron los socialistas negando la circunstancia e instando a sus rivales a "aprender a comprar por internet".

El secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, aconsejó a los dirigentes "de la derecha linarense" y especialmente a la candidata del PP al Parlamento por la provincia Ángela Hidalgo "que aprendan a comprar billetes de tren" por Internet, porque, "de esta manera" se hubieran "ahorrado el antológico ridículo que han protagonizado".

La venta a través de la web de Renfe estaba operativa, según el Partido Socialista

"Cualquiera que hoy -por ayer- haya intentado meterse en la web de Renfe a comprar su billete de tren de la nueva línea Granada-Madrid desde Linares-Baeza lo ha podido hacer sin problema", indicó Campos en un comunicado después de que Hidalgo hubiera pedido "explicaciones" al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que dijera "por qué, a día de hoy -por ayer-, no se pueden comprar billetes desde Linares" para el Talgo que une Madrid con Granada y "que prometió que se pondría en marcha el próximo 27 de noviembre".

El representante socialista comentó que "los únicos que no han podido comprar su billete han sido los del PP de Linares, que o no saben, o no han querido, o no lo han intentado siquiera". Así, reclamó al PP de Linares "un mínimo de rigor en sus declaraciones, un mínimo de seriedad y un mínimo de credibilidad", si bien admite que "esto es difícil, porque todo esto requiere un poco de trabajo", en este caso "haberse metido en la web de Renfe y haber comprobado que efectivamente se podían comprar los tickets".

Campos subrayó que, a pesar de los "agoreros y cenizos" del PP, la realidad es que se pueden comprar billetes desde Linares-Baeza "desde el primer día en que se pusieron a la venta los tickets del nuevo servicio". "De hecho, en las primeras dos horas se vendieron más de una veintena de billetes desde Linares-Baeza. Por tanto, el ridículo protagonizado por la desinformada señora Hidalgo resuena en toda España", incidió.

El tren Talgo Granada-Madrid volverá a funcionar el próximo 26 de noviembre con dos servicios diarios, de ida y vuelta. Los billetes para el trayecto completo costarán 20 euros las próximas dos semanas, mientras que los de Linares-Baeza a Madrid valdrán 10.