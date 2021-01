La Guardia Civil de Granada investiga al presunto autor de 27 robos con fuerza perpetrados en Santa Fe

La Guardia Civil, en el marco de la operación Indominu, ha puesto a disposición judicial como investigado a un delincuente muy activo, un individuo de 51 años de edad, con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de veintisiete robos con fuerza perpetrados en la localidad de Santa Fe.

El investigado se había especializado en el robo de trasteros. Veintisiete han sido los trasteros que presuntamente ha forzado, en los que ha robado desde comida y bebida a ropas, bicicletas, herramientas y juguetes. Se estima que el valor de lo sustraído y los daños supera los veinte mil euros.

La primera víctima denunció el robo ante la Guardia Civil el día 11 junio de 2020 y la última el día 4 de enero de 2021. Durante estos meses hubo días que este individuo robó hasta en cuatro trasteros, como durante la madrugada del pasado día 1 de enero, lo que provocó cierta alarma social entre los vecinos de Santa Fe.

El modus operandi siempre del investigado en todos los casos era el mismo: esperaba a que alguien entrara o saliera del garaje; se colaba dentro y se dirigía a la zona de los trasteros; esperaba a que no hubiera nadie y forzaba el bombín de la cerradura con una llave grifa o similar. No obstante, lo que lo caracterizaba su modo de actuar era que, tras el robo, recogía los restos de la cerradura forzada y los volvía a colocar en su sitio para simular que no había sido manipulada y que así el propietario tardara días, o incluso semanas en darse cuenta de que había sufrido un robo.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Santa Fe han seguido los pasos de este delincuente desde que comenzó a robar. En las inspecciones oculares que realizaron en los trasteros violentados han ido recopilando indicios que apuntaban a este individuo como sospechoso de los robos. Estos indicios se han visto corroborados por las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del garaje donde perpetró los últimos robos.

Una vez identificado, las patrullas de la Guardia Civil de Santa Fe tenían la orden de interceptar a este individuo para que pudiera ser investigado por los veintisiete robos de los que presuntamente es el autor.