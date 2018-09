Guía de Ecoturismo 'a la Carta'M. TERESA madrona moreno

María Teresa Madrona es una mujer todoterreno y multitarea. Bióloga de formación académica, es una entusiasta de la montaña, organizadora de rutas y travesías, senderista de las de club, activa, muy activa en asociaciones profesionales y en el grupo ecologista Buxus; madre, profesora y ahora empresaria.

-Empecemos por definir el ecoturismo.

-Me parece bien porque es una palabra que cada vez se oye más y cuando una palabra se pone de moda corre el riesgo de ser usada de forma incorrecta y aplicada a todo. Hay una definición 'oficial' que se formuló de forma conjunta por los agentes implicados en el Congreso de Ecoturismo de Daimiel en 2016. Señala que "el ecoturismo es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación, sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local".

-¿Qué aporta esta definición? ¿Sirve para distinguirlo de otras actividades?

- Bueno, esta definición particularmente me gusta por dos cosas: Primero, porque habla del aspecto de responsabilidad del turismo, que debe ser positivo para las personas que viven en los espacios naturales donde se desarrollan las actividades turísticas, no solo para las empresas. Y, en segundo lugar, porque habla de objetivos de conocimiento y de disfrute. Me sale la vena de profesora y me gusta recordar que no hay conocimiento sin vinculación mental y emocional, que no hay respeto y conservación si no hay valoración y admiración. Esta es la clave del ecoturismo.

Lo explico con un ejemplo: pasar por un camino corriendo para conseguir una meta puede ser turismo activo, turismo en la naturaleza, si el camino está en una zona natural... pero no es ecoturismo. El ecoturismo exige recorrer, pero además interpretar, conocer, apreciar... cosas que no son posibles sin el ritmo adecuado y que exigen un proceso de interpretación del paisaje, la cultura y la historia.

-Preséntame tu empresa. Véndeme a qué os dedicáis.

-Sierra y Sol es una empresa que diseña y realiza rutas guiadas con interpretación del patrimonio natural y cultural y actividades variadas de observación especializada de flora, fauna y geología.

-¿Cuál es la filosofía de la empresa?

-Queremos conectar al visitante con la naturaleza haciendo que pase de ser un observador externo a convertirse en parte del territorio que visita. Estamos empeñados en desarrollar una red de trabajo sostenible con las empresas locales tanto de productores ecológicos, como propietarios de alojamientos rurales, restaurantes, artesanos… insertados en el mundo rural.

-¿Qué actividades estáis ofertando en la actualidad?

-En Sierra y Sol realizamos una programación de actividades de ecoturismo de variada duración, desde salidas de un día y fines de semana, a puentes y vacaciones. En estas salidas visitamos no sólo Sierra Nevada sino otros espacios naturales o áreas de interés rural y cultural. Las actividades se realizan en grupo pequeño, que permite la viabilidad económica para la empresa y el precio asequible para los participantes.

Además preparamos paquetes de ecoturismo para agencias de viajes en colaboración con otras empresas asociadas a las Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada.

Por último y gracias a la estructura legal de la Agencia de Viajes hemos empezado a ofrecer rutas por el mundo, como viajes de 'birdwatching' en Marruecos, Montes Tatras en Polonia, el Parque Nacional de Triglav en Eslovenia, Dolomitas en Italia y Los Alpes (Tour del Grand Combins). Éstos últimos son nuestras novedades para el próximo verano, aún están en la cocina y pronto estarán disponibles en nuestra web.

-¿Sierra Nevada, es un destino de ecoturismo de temporada o de todo el año?

-Tenemos una gran suerte de tener Sierra Nevada ya que su rango de altitud, su geografía y biodiversidad nos permiten realizar actividades todo el año confortable. Ahora, en otoño, tenemos preciosos recorridos por la media montaña alpujarreña o por la cara norte y oeste, lugares llenos de color gracias a los árboles caducifolios; en invierno tenemos la baja montaña, zonas que contactan con la Vega, los valles templados, como el Lecrín o la zona de Padul; en primavera el deshielo y el agua ofrecen rutas espectaculares en media montaña y, finalmente, subimos a las zonas altas en verano, cuando aún puede quedar algo de nieve, agua, prados y unas temperaturas que permiten pasar unos días en las montañas sin pasar calor.

-¿Dónde promocionáis vuestras actividades?

-Como empresa uso la web, sierraysol.com, así como las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Pero además contamos con las herramientas que nos ofrece estar asociados a la Carta Europea de Turismo Sostenible, que nos permite la presencia en ferias nacionales e internacionales y otras acciones de promoción turística. En este apartado hay que mencionar los 'fam trips' dirigidas a agencias extranjeras, que nos visitan para conocer nuestros recursos, oferta e infraestructuras. Estas acciones son posibles gracias a la colaboración de la Asociación de Ecoturismo de España y al apoyo del Patronato de Turismo, Turismo Andaluz y TurEspaña.

-¿Cuál es la edad media del ecoturista?

-Un estudio reciente señala que el ecoturista tipo es un viajero entre los 35 y los 49 años (con paridad en cuanto a sexo), que viaja en pareja (un 30% con niños), con su vehículo particular y se considera aficionado a la naturaleza, con estudios superiores y empleo fijo.

-¿Eres partidaria de regular el acceso a determinados parajes?

-Si, soy partidaria de regular, no de prohibir. La conservación de ciertos valores ecológicos únicos es una de las finalidades de los Parques Nacionales y si se comprueba que esos valores están en riesgo hay que regular el acceso o las actividades que pueden llevar a su desaparición. Hay que cuidar, aparte del número de visitantes, la calidad de la visita.

Regular puede significar un eliminación de la presencia humana o de determinada actividad en algún periodo de tiempo (periodo de nidificación y cría de determinada especie, por ejemplo). Puede significar reducir la presencia, o moderar los modos de acceso, los medios usados, etc. Hay muchas formas de regular pero requiere que se comuniquen, se argumenten y se expliquen las razones de las medidas.