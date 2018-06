Gutiérrez denuncia al alcalde por negarle el paso a la junta de portavoces

El culebrón de Vamos Granada sumó un nuevo capítulo ayer después de la negativa del alcalde, Francisco Cuenca, a facilitar el acceso a ninguno de los dos concejales de la confluencia a la junta de portavoces, que debatió los puntos del día que se tratarán en el Pleno del próximo viernes. Tanto Luis de Haro como Marta Gutiérrez se personaron ayer en el Ayuntamiento para asistir a la reunión, pero el propio Cuenca les negó el paso, en el caso de la edil en repetidas ocasiones, porque solo podía entrar uno de ellos como indica el reglamento. Esto generó un tenso enfrentamiento que obligó finalmente a los trabajadores del Consistorio a evitar el ingreso de Gutiérrez a la sala. De Haro no insistió en entrar.

Acto seguido, Marta Gutiérrez, acompañada de su abogado, se personó en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital para denunciar los hechos. Según el escrito, el alcalde justificó su negativa en que tan solo podía asistir "un representante de cada grupo" pese a que ella le espetó que es "la única" persona del grupo Vamos Granada con atribuciones para desempeñar esa portavocía. En el intercambio de palabras, Gutiérrez recordó que Cuenca se "niega" a pasar al díscolo Luis de Haro al grupo de no adscritos, como ya le comunicó Vamos Granada en su momento al regidor. En la denuncia, la concejal le pidió al alcalde que le comunicara por escrito su negativa a dejarla pasar a la junta de portavoces, a lo que también dio largas Cuenca, quien dio orden a los ujieres de que hicieran valer su decisión de prohibirle el acceso.

El enfrentamiento interno en Vamos ya retrasó la junta de portavoces en febrero

La justificación del alcalde para mantener esta posición se basa en el informe emitido por el Consejo Consultivo el pasado febrero, en el que propone una portavocía rotatoria para el grupo, del cual se desmarcó Luis de Haro, pero que se niega a ser considerado concejal no adscrito tras alejarse de la corriente de Vamos Granada. Este dice también que Cuenca debe arbitrar entre ambos contendientes, pero este les emplazó a ponerse de acuerdo para ejercer la portavocía del grupo.

No es la primera vez que las disputas internas en la formación de Vamos Granada alteran una junta de portavoces. Hace dos meses ya se retrasó esta reunión cuando Gutiérrez y De Haro presentaron dos mociones en nombre del mismo grupo cuando solo está autorizada una por marca.

Francisco Cuenca, antes de conocer la denuncia, comentó que la actitud mostrada ayer por Marta Gutiérrez demuestra que "Granada no le importa", mientras que De Haro, en la misma situación, expresó que la concejal "se atribuye todas" las funciones en Vamos, y que si a él le dicen que 'no' una vez, no insiste, en relación a la actitud de Gutiérrez en "empeñarse" en entrar a la junta de portavoces.