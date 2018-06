"Heredo una desfusión con cosas que hay que perfilar"

-José Luis Gutiérrez, el anterior gerente, se despidió diciendo que él llegó a la gerencia para liderar la desfusión y que ahora comienza una nueva época. ¿Considera que el proceso ha terminado? ¿No queda nada por cerrar?

-El proceso terminó a finales de marzo tal y como establecía el compromiso del Servicio Andaluz de Salud y la gerencia de José Luis Gutiérrez y Pilar Espejo. Ambos trabajaron mano a mano durante menos de un año y medio en un proceso complicadísimo, creo que el éxito es haber conseguido seguir el cronograma de trabajo y haberlo hecho tan bien, aunque queda algún fleco. Los dos hospitales están ya completamente habilitados y ahora lo que toca es limar cositas. Gestionar los cambios es complicado y hay que adaptarse al nuevo funcionamiento y al nuevo día a día.

-¿Cuáles son sus líneas de actuación más inmediatas?

-El hospital Clínico en Granada es un hospital que ha tenido culturalmente como organización unas bases muy arraigadas. Ahora estamos en una fase nueva y después de haber pasado por tres procesos diferentes lo que toca es rehacer en parte lo que el hospital histórico tenía, pero readaptado al nuevo espacio, a la nueva plantilla y a la nueva tecnología. Ese es el siguiente proyecto, hacer historia de este hospital.

-¿Habrá grandes cambios en relación a lo que Gutiérrez tenía planteado?

-Esto tiene que tener continuidad, aunque es verdad que una gerencia tiene que ir ligada a un proyecto y no a un puesto. El proyecto de José Luis Gutiérrez era desfusionar los hospitales y el mío es iniciar la trayectoria de los servicios que han nacido en este Hospital Clínico. Para eso, lo que tenemos que tener claro es que nuestra misión es dar un servicio de calidad a la zona Sur de Granada como hospital. Hay que tener una visión de futuro contando con la infraestructura porqeu debemos de ir a la vanguardia en investigación y asistencia. A partir de ahí se establecerán metas, objetivos y un cronograma.

-¿Qué aspectos concretos va a abordar de forma inmediata?

-Creo que primero hay áreas prioritarias que hay que remodelar. La atención a la ciudadanía es algo primordial, hay que irse a la gestión de las consultas, quirófanos, listas de espera... Los problemas que hay que trabajar tras la fusión y desfusión. Heredo una desfusión en la que han ido cosas muy bien y otras que hay que perfilar.

-Ser gerente de un hospital como este es casi un trabajo de riesgo ¿Cómo afronta estos primeros días?

-[Risas]. Se te viene encima una responsabilidad tremenda. Esto es complejo: nació de una manera y tiene que vivir de otra. En esta fase hay que planificar muy bien las cosas y hay que orientarlas para que en un futuro más o menos inmediato la cosa fluya. Por la parte personal está el el orgullo de volver, ser granadina y estar aquí. Tenía pensado volver pronto, así que espero disfrutarlo mucho.

-Usted viene de dirigir el hospital comarcal de Huércal-Overa, en Almería. ¿Cuáles son sus puntos fuertes como gestora?

-Aporto experiencia, eso sí es verdad. Creo que soy una persona tranquila y dialogante. Ya he estado en un equipo directivo 12 años y 6 en una gerencia y aquello no funcionaba si no era tomando decisiones en equipo y hablando mucho con la gente. Mi estilo es hacer al personal partícipe, no sé si aquí se podrá clonar o no, pero las gerencias somos personas con determinadas características y esas son las mías.

-En cuanto a las relaciones con el personal, venimos hace apenas un mes de una huelga MIR y de una denuncia interpuesta por los médicos adjuntos de este hospital. ¿Es una nueva era también en cuanto a la relación con los profesionales?

-Sí. Pienso que debe ser así. No llevo ni 72 horas y estos dos conflictos ya me los han mencionado. Además, creo que hay aquí una gran vulnerabilidad emocional por el proceso que se ha pasado: ha implicado a mucha gente que echa el resto en esto y que te toquen tu trabajo de esa manera puede parecer que no ha sido sensible -hablo de los traslados y demás-. La organización es muy compleja y eso se ha podido vulnerar. Los sentimientos están todavía a flor de piel, por lo que hay que bajar el umbral, normalizar cosas y mirar hacia el futuro. Aquí hay un valor humano tremendo.

-Sindicatos y profesionales siguen denunciando falta de personal y largas listas de espera. ¿En su gestión se luchará por hacer nuevas contrataciones?

-Muchas veces no es cuestión de hacer más contrataciones, sino de analizar la situación para abordar los problemas. A veces son contrataciones, pero otras son que habría que cambiar el funcionamiento. Estamos en la era de las TIC y no todo se hace con personas tras un mostrador o con cirujanos operando. Acabamos de trasladarnos por lo que es necesario hacer ese análisis de situación.

-Ese cambio requiere dinero ¿luchará por ello?

-Si hace falta dinero, tengo muy claro que se va a pedir. Además la Consejería tiene la salud como una prioridad. Necesitamos pararnos a reflexionar y no comprar o contratar sin pensar. El dinero público hay que gastarlo de forma eficiente.

-Parece que quien pisa este despacho no tarda ni un año en marcharse. ¿Cuáles son sus expectativas?

-Cada cual ha llegado con un proyecto. El mío es verdad que puede ser más largo si me cuidan a mí y yo cuido a los demás. Yo creo que va para años aunque no sé decir cuántos.

-¿Qué tiene este hospital que parece tan complicado de liderar?

-Este hospital tiene que dar respuesta a muchas cosas. En primer lugar a los pacientes, desde la mayor banalidad hasta las cirugías más complejas. También tiene que ser autosuficiente y accesible a la ciudadanía.