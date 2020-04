Héroes al volante contra el coronavirus en Granada: "He llegado a trasladar a gente con crisis de ansiedad más que con síntomas de Covid-19"

Rafael acaba de salir del hospital Virgen de las Nieves y está exhausto. Acaba de dejar a una anciana con patología respiratoria desde una residencia en el centro y se dispone a entrar en su ambulancia para esperar que llegue el siguiente aviso. Rafael Soto, técnico en emergencias sanitarias ha visto cómo desde hace poco más de un mes su diario de bitácora ha dado un vuelco: “pasamos de atender infartos o hemodialisis a estar en contacto con un virus peligroso”.

Tras una decena de traslados diarios, Rafael cuenta que lo peor viene cuando llega a casa y somienza el ritual de protección para su familia: “en el garaje me quito toda la ropa, la hago una bola y hasta que no la meto en la lavadora y me ducho no me acerco ni a mi mujer ni a mis hijos”.

Esta es la máxima preocupación de Rafael que pasa su jornada dentro de una ambulancia asistiendo y en contacto directo con los enfermos, muchos de ellos con coronavirus positivos. Un héroe al volante que saluda a diario su profesión pese a que de un tiempo a esta parte su rutina se ha vuelto algo más extraña. “El miedo es siempre por la familia”, explica el técnico que asume que este es su trabajo y “es un servicio que se hace a quien lo necesita, con eso no hay problema. Pero me preocupa la salud de los míos, por supuesto”, concreta.

“La vida ha cambiado, sobre todo en cuanto a que tenemos que extremar las medidas de seguridad e higiene, cosa que hasta ahora no estábamos acostumbrados a llevarlas tan a rajatabla ni de manera continua, por suerte”, señala Soto que aparece en las fotografías con el traje de seguridad cubriéndole cada centímetro.

Estas medidas de seguridad personal se unen a las que tiene que realizar en la ambulancia cuando han trasladado a un paciente con Covid-19 o con sospecha de serlo. Señala que la forma de hacerlo es intensiva. Con una solución de lejía en agua con la que limpian la superficie donde ha estado la persona contagiada así como los objetos que ha tenido a un metro de distancia. Cambia según el paciente trasladado ya que hay quien entra protegido a la ambulancia y quien no lo hace o quien tiene un ataque tos durante el viaje.

La mayoría de ancianos que han requerido acudir al hospital ya han sido trasladados

Rafael trabaja en una de las dos dos ambulancias dedicadas exclusivamente a coronavirus que hay en Granada capital. De la decena de transportes diarios que aproximadamente realizan al día tan solo algunos son pacientes confirmados con Covid-19 graves, la mayoría son sospechas o “personas que tras pasar varios días con fiebre en casa el médico les ha aconsejado acudir al hospital”. Hasta el momento con esas dos ambulancias dedicadas a casos de coronavirus está siendo suficiente, “de todas maneras esto lo coordina el 061 y nos avisan de los servicios. Si hay algo más apremiante otra ambulancia podría prepararse para ese caso”.

En cuanto a las residencias de ancianos, principales focos de contagios en esta provincia y donde se recogen los casos más graves, Rafael explica que han hecho bastantes traslados con estos ancianos y el resto en domicilios. “Por lo avanzado de los días y con lo que llevamos de confinamiento creo que la mayoría de las personas mayores que han necesitado acudir a hospital ya han sido trasladadas”.

El técnico es siempre el primero en llegar por lo que en esos primeros minutos se empapa del estado emocional de los pacientes que llevan una carga extra además de los propios síntomas. También acarrean un miedo inherente a un virus que ha dado ya muchas malas noticias. En cuanto al estado anímico de estas personas Rafael explica que “hay de todo” y que ha llegado a trasladar a gente “con crisis de ansiedad más que con síntomas de coronavirus porque a veces es ese miedo es lo que genera la dificultad para respirar”.