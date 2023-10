El Hospital Real, 'corazón' de la Universidad de Granada, tendrá un gemelo digital

El proyecto europeo Buildchain, de cuyo consorcio forma parte la Universidad de Granada, tiene entre sus objetivos desarrollar un gemelo digital de salud estructural del Hospital Real de Granada basado en monitorización distribuida y tecnología de comunicación IoT (Internet of Things o Internet de las cosas), que permitirá una demostración a escala real de este desarrollo. Esta será la contribución principal de los investigadores de la UGR que, además, son responsables del paquete de trabajo de diseminación y explotación de resultados del proyecto. Esta parte del proyecto se realizará en colaboración con la Escuela de Negocios de la Universidad de Atenas con la que se elaborarán las estrategias de transferencia y monetización de los resultados del proyecto.

La participación de la UGR en el proyecto se vertebra a través del departamento de Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica y el profesor Juan Chiachío es el responsable de coordinar a todos los investigadores de la UGR. La Universidad de Granada cuenta con un presupuesto de 475.000 euros para su cometido, que corresponde a un 11% aproximado del presupuesto total del proyecto. El Hospital Real es el 'corazón' de la UGR, sede del Rectorado y escenario de los eventos más destacados de la vida universitaria.

Buildchain, -cuyo nombre completo es Trustworthy Building Life-Cycle Knowledge Graph for Sustainability and Energy Efficiency- desarrollará e implementará tecnologías digitales disruptivas (gemelos digitales, monitorización remota, IoT, Blockchain, etc.) para la conservación y la gestión inteligente de grandes poblaciones de edificios y estructuras de interés público.

El consorcio del proyecto está coordinado por la Universidad de Pisa (Italia) y lo conforman doce socios europeos que incluyen organismos de investigación y empresas. Entre los socios industriales se encuentran firmas de ingeniería como RINA Consulting (Italia), BEXEL Consulting (Servia) y PROTIM Architects & Engineers (Eslovenia), y empresas de tecnológicas como CLIOCom (Italia), PROSPEH (Eslovenia) y TRACE LABS (Eslovenia), estos últimos, desarrolladores de la tecnología de comunicación basada en grafos de conocimiento con blockchain (DKG-Descentralised Knowledge Graphs). Los socios académicos y otros organismos públicos son la Universidad de Pisa (Italia), la Universidad de Granada, la Universidad de Liubliana (Eslovenia), el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Eslovenia, el Instituto Nacional de Ciencia de Datos y Automática de Hungría, la Escuela de Negocios de la Universidad de Atenas (Grecia) y el Ayuntamiento de Florencia (Italia).