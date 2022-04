El Hospital Virgen de las Nieves de Granada realiza su primer trasplante renal cruzado ‘triple’

Tres pacientes se han beneficiado del primer trasplante renal cruzado triple efectuado con éxito en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. El hospital granadino y otros dos hospitales españoles llevaron a cabo, recientemente y de forma simultánea, tres intervenciones a tres parejas de donante-receptor, tanto de extracción como del implante del riñón.

Este procedimiento permite a enfermos renales crónicos recibir un injerto de donante vivo de una persona a la que no conocen, mientras que otra persona, que suele ser un familiar que no es compatible con su allegado, participa como donante. Esta persona no tiene que guardar parentesco con el receptor obligatoriamente.

En el caso de Granada, Abelardo ha recibido un riñón de un donante proveniente de una pareja (B) y su cónyuge, María Ángeles, ha donado un riñón que ha recibido la persona receptora de una tercera pareja (C).

El trasplante renal cruzado es una modalidad de trasplante de donante vivo que permite superar los problemas de incompatibilidad que puedan darse entre el donante de riñón y el receptor, ya que posibilita la donación entre aquellas parejas que son incompatibles entre sí, pero compatibles con otras que tienen el mismo problema.

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves fue el primero de España, junto a un centro catalán, en hacer este tipo de trasplante en 2009. Desde esa fecha, ya ha realizado seis procedimientos de este tipo, y en esta ocasión, por primera vez, con tres parejas implicadas. Esta experiencia y alta formación de los profesionales implicados, coordinación sectorial de Trasplantes, Nefrología y Urología, han permitido que este hospital granadino esté acreditado por el Ministerio de Sanidad como centro de referencia nacional para trasplante cruzado.

El delegado de Salud y Familias, Indalecio Sánchez-Montesinos, la directora gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, María Ángeles García, y el coordinador de trasplantes, Ramón Lara, han presentado este viernes el logro, acompañados por el paciente trasplantado en Granada y su pareja, que también participó como donante.

Protocolo perfectamente coordinado

El procedimiento consiste en identificar a pacientes que requieren un trasplante renal y en cuyo entorno social hay personas dispuestas a hacer la donación en vivo, aunque la situación de incompatibilidad impide que se lleve a cabo en esas condiciones.

Una vez que se localizan estos potenciales trasplantados, se estudia su compatibilidad con algunos de los donantes de otras familias, de manera que se pueda realizar un intercambio de órganos que beneficie a todos. De esta manera, el donante sigue poniendo a disposición de su familiar su riñón en ambos casos, aunque los órganos se implanten de manera cruzada para sortear esta incompatibilidad.

En esta ocasión, el hospital granadino ha ejecutado el procedimiento completo que ha permitido que un hombre de 49 años, con una insuficiencia renal avanzada desde hace 13 y que se encontraba en diálisis peritoneal domiciliaria, cuente con un nuevo órgano compatible.

En el proceso de donación-trasplante y en los preparativos previos al mismo ha participado un extenso equipo de profesionales entre los que se encuentran especialistas de Nefrología, Urología, Enfermería, Ginecología, Radiodiagnóstico, Cardiología, Microbiología, Salud Mental, Inmunología, miembros del Comité de Ética y de la coordinación de trasplantes, personal del Registro Civil y celadores, entre otros. Mientras que, concretamente en el acto quirúrgico, han intervenido urólogos, anestesiólogos, enfermeras, auxiliar de enfermería y un celador. Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración de la Coordinación Autonómica de Trasplantes y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), cuyo trabajo conjunto, ha permitido consolidar esta estrategia de trasplante cruzado.

Datos de transplantes

Según los datos de la ONT, a día 31 de diciembre de 2021 se habían realizado 287 trasplantes renales dentro del Programa de Trasplante Renal Cruzado, desde que se iniciara en 2009. Esta actividad incluye seis trasplantes renales cruzados internacionales (con Italia y Portugal).

En lo que respecta a la colaboración con Renfe, hasta el momento se han efectuado nueve traslados en trenes AVE en el contexto del acuerdo entre Renfe y la ONT para esta iniciativa. Destacar también que el año pasado la actividad de trasplante renal de donante vivo se recuperó extraordinariamente tras el impacto de la pandemia de COVID-19 que afectó especialmente a todas las intervenciones programadas, como suelen ser las de trasplantes renales de vivo.

En el Programa de Trasplante Renal Cruzado participan más de veinte centros españoles de doce comunidades autónomas, lo que evidencia la capacidad cohesionadora de la ONT. "Con el apoyo de Renfe se pueden trasladar los órganos de manera rápida y eficiente", ha señalado la directora general de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil.

"El éxito de esta iniciativa", añade, "nace con el gesto altruista del donante, que decide donar un órgano en vida al que se suma el gran trabajo de los profesionales del trasplante y todos los actores implicados en el proceso, sin cuya participación no sería posible. A todos ellos les quiero trasladar mi sincero agradecimiento".