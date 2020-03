Huelga de Educación: Yo no me fiaría de 'Seneca'

El pasado 4 de marzo hubo convocatoria de huelga en el sector de la educación en Andalucía. El Presidente de la Junta, el señor Moreno Bonilla quitaba importancia a la participación y afirmaba en el Pleno del Parlamento "sinceramente, el seguimiento ha sido discreto, y no lo minusvaloro, pero los datos son los que son", contestando al portavoz del PSOE, el señor Fiscal, en la sesión de control.

El 'Sistema Seneca' es el nombre que recibe el modelo de gestión informática que tiene la Consejería de Educación y Deportes. En su día se recurrió a este nombre en honor al filósofo cordobés que fue un pensador relevante de la escuela estoica, que entre sus obras más importantes podemos citar De la felicidad y De la brevedad de la Vida. Como todos sabemos fue preceptor de Nerón y murió en el año 65 d.C.Fue sin duda el pensador español más relevante del Imperio Romano y famosas son sus frases, una muy apropiada en este momento para el Gobierno Andaluz en lo que a la educación se refiere, es aquella que dice: "si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable".

Es verdad que el citado sistema Seneca controla entre otras muchas cosas la asistencia a clase del profesorado, pero deberían saber desde el Gobierno que no se pueden dar datos fiables desde la delegaciones antes de que empiece la huelga ni antes de que acabe el día. Hay centros educativos que tienen jornada de mañana, tarde y noche. Si se quiere ser veraz hasta el día después no se pueden conocer los datos de forma rigurosa.

Otro dato no menos relevante, es caer en el error de pensar que todo el profesorado que ha ido a clases está a favor del Decreto. He sido director 13 años y tengo experiencia acreditada para afirmar que la mayor parte de la escuela pública está en contra del Decreto pero el profesorado no "está por darle 80 o 100 euros a la Junta" faltando a clase un día. Por eso, pensar que "el que calla otorga" puede llevar a un gran error.

Lo que ha quedado claro en esta huelga es el apoyo de todas las organizaciones sindicales y profesionales y las AMPAS contra el Decreto de Escolarización puesto en marcha de forma no consensuada con la comunidad educativa, y que como se verá en su día perjudica a la escuela pública.

Es legítimo que un nuevo Gobierno quiera hacer cambios pero debe asumirlos y no "jugar" a engañar al personal. Las mentiras o medias verdades duran poco tiempo. En septiembre los hechos serán incontestables y veremos cerrar muchas unidades de la escuela pública (se nos dirá que ha caído la natalidad y la libre elección de centro son las causas) y no se cerrarán unidades de la escuela concertada, más bien crecerán sin duda alguna.

Cuando un consejero o un Gobierno se ponen enfrente al ochenta por ciento del sistema educativo (escuela pública), ¿hay alguien que pueda sorprenderse por una huelga?. No había otra salida por eso la unanimidad de la convocatoria.

Tomen nota porque esto no ha hecho nada más que empezar, y se avecina un otoño caliente. Y un consejo, "el que calla no otorga" no crean que el profesorado está con ustedes porque de forma masiva no ha dejado las aulas, cuando vea que se ponen en riesgo sus puestos de trabajo, sus destinos, cuando lleguen las supresiones y desplazamientos de centros, tendremos todos más claro que la nueva dirección del barco de la educación andaluza no favorece a todos por igual, sino a los de siempre y los vientos se pueden convertir en el problema principal de este gobierno.

Entonces alguien advertirá que no debimos fiarnos nunca del sistema Seneca y pensar que todo iba bien, que debimos escuchar a la comunidad educativa.