Huétor-Tajar informará sobre cómo reclamar el dinero de viajes cancelados por Covid

¿Puedo recuperar el dinero de un vuelo que no pude coger durante el confinamiento de 2020 por la pandemia de Covid ¿Tengo derecho a que me devuelvan el dinero de un viaje que no he podido realizar, en lugar del bono que me ofrece la empresa organizadora?

A estas preguntas, que tanta gente se ha hecho desde que comenzó la pandemia, asesorará el Punto de Información al Consumidor (PIC) de Huétor Tájar gracias a una campaña informativa que ha puesto en marcha para informar a los vecinos sobre sus derechos como consumidores frente a la cascada de cancelaciones que se han realizado desde que se declarara la pandemia.

El PIC hueteño seguirá atendiendo de manera telefónica de lunes a viernes, a lo que suma desde ahora también un nuevo servicio puesto en marcha el año pasado: atención telemática (por videoconferencia) los mismos días.

“Además, el PIC seguirá atendiendo de manera presencial a los vecinos el primer martes de cada mes en las dependencias del Consistorio para resolver todas sus dudas y asesorarles en materia de consumo”, explica la concejala de Consumo de Huétor Tájar, Pilar Pérez.

Pérez destaca que el PIC atiende de manera presencial de 10 a 13 horas, si bien durante el resto del mes lo hace a través del teléfono 958 28 08 88 de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas, o en el correo electrónico consumogranada@gmail.com

“De esta forma –apunta la edil-, los vecinos pueden plantear todas su reclamaciones, dudas o sugerencias en materia de consumo a un experto de manera presencial, telefónica o telemática”, señala Pérez.

Y es que el PIC sirve para que todos los hueteños, pero sobre todo los más mayores, los jóvenes y los escolares, conozcan de primera mano cuáles son sus derechos básicos, para evitar así fraudes y problemas indeseados relacionados con el consumo. Una información muy necesaria en momentos como los actuales, debido a las consecuencias del coronavirus.

Pilar Pérez destaca que la mayor parte de las consultas que recibe el PIC hueteño están relacionadas con las telecomunicaciones (sobre todo, facturas de teléfono y de internet), aunque también se reciben muchas consultas sobre la factura de la luz, estafas de clínicas dentales o hipotecas.

Además, el Ayuntamiento también ayuda a los vecinos del municipio a reclamar las denominadas ‘cláusulas suelo’ de sus viviendas, ya que en el PIC reciben asesoramiento para realizar los trámites oportunos.

Este servicio funciona gracias a un acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Huétor Tájar con la Diputación de Granada y la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ‘Al Ándalus’.