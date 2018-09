El IBI volverá a aumentar un 4% si el Gobierno no ordena lo contrario

Todo lo que se vota en materia económica en el Ayuntamiento de Granada anda envuelto en la polémica. Sin embargo ayer, en una ciudad que lleva tres años con un presupuesto prorrogado, ocurrió algo insólito. Los grupos municipales se pusieron de acuerdo en un expediente de Ordenanzas Fiscales. No obstante, hay dos asuntos destacables de esta votación. El primero es que el documento se ha "desmembrado" para que no incluya puntos polémicos que puedan alzarse con el no de la oposición. El segundo, que se trata de un acuerdo cuya aprobación será inicial con lo que después se tendrá que abrir un periodo de alegaciones que los grupos municipales aprovecharán para lanzar su batería de propuestas. "Se ha desgajado para buscar consenso", indicó ayer el concejal de Economía, Baldomero Oliver, en una rueda de prensa previa a la comisión.

En concreto, el edil puso ayer sobre la mesa un bloque de modificaciones para mejorar el cobro de tributos que tiene como objetivo aplicar cambios normativos para ganar seguridad jurídica o la eliminación de cientos de notificaciones para reducir el coste de la burocracia. No obstante, el edil no supo cuantificar en cifras cuánto dinero ahorrará o logrará cobrar con esta operación que por ejemplo obligará a domiciliar recibos a las familias si desean beneficiarse de ciertas bonificaciones. Sí que dio cifras sobre otra modificación: la eliminación de la bonificación a los vehículos con más de 25 años -exceptuándolo los históricos-que supondrá un ingreso superior a los 900.000 euros.

Los grupos municipales escucharon con atención los cambios y anunciaron que presentará alegaciones. Será en el mes de octubre cuando el equipo de Gobierno pondrá sobre la mesa otro paquete de medidas dentro de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales. En este sentido, el edil aseguró que no tiene intención de subir los tipos impositivos del IBI, sin embargo, desconoce si el ejecutivo de Sánchez modificará de alguna manera las medidas del Gobierno del PP por el que la ciudad se acogió la revisión catastral lo que podría traducirse en un nuevo aumento del 4% del recibo. "A día de hoy no tenemos constancia habrá que esperar para ver lo que decide el Gobierno (...) si se prórroga del presupuesto ello supondrá el citado aumento", indicó Oliver. Así, salvo que en diciembre haya un decreto ley que nos diga que lo modifiquemos aumentará. El problema es que el Ayuntamiento tampoco tiene intención de compensar esa subida mediante una reducción de los tipos impositivos del IBI. El concejal reprochó a los gobiernos anteriores que no se haya hecho una ponencia de valores desde 1997 (actualización del valor catastral de cada vivienda) que es lo que, según afirmó, "explica que se tenga que aplicar esta modificación de los valores catastrales este año de nuevo". Este hecho puede comprometer la aprobación definitiva de otros expedientes pues la oposición aseguró que no apoyaría medidas que supongan la subida de los impuestos.