IU pedirá en el Pleno evitar los "abusos" en las tasas de Emucesa

El grupo municipal de Izquierda Unida presentará en el Pleno de mañana una moción para evitar el "abuso" en el que incurre Emucesa, la empresa que gestiona el cementerio de Granada, en la exigencia de pagos de tasas y cambios de titularidad de tumbas y nichos, que en muchos casos está provocando el desalojo de algunos enterramiento.

El portavoz de izquierda, Francisco Puentedura, recordó que desde la privatización del servicio se inició un procedimiento de notificación a 11.000 unidades de entierro, o porque no estaba actualizada su titularidad o no se había pagado una tasa de mantenimiento. "De no pagar, se podía producir un desalojo", declaró el edil, que reveló que algunas de estas deudas de solo 30 euros no podían ser satisfechas al no tratarse de los titulares del enterramiento. Reveló que para ese cambio el coste ascendería a 300 euros "si es familiar directo", y a "miles" en el caso de ser personas cercana al fenecido. "Todo eso con el objeto de favorecer los intereses del socio privado de esta empresa, que le interesa tener unidades de enterramiento libres para poder comerciar con ellas", criticó.

IU pretende con esta moción evitar estos cobros "abusivos", y que "ninguna unidad de enterramiento pueda ser desalojada por un impago", reclamándose este mediante un embargo en cuenta.