Imaginaciónpara salvar tres años en precario

Gobernar en minoría con siete concejales no es nada fácil. Y si no, que se lo digan al alcalde de Granada, Francisco Cuenca que, desde que llegó como regidor 'accidental' tras la precipitada salida de José Torres Hurtado, ha tenido que tirar de todo tipo de recursos para sacar adelante la ciudad. La tarea es compleja por varios motivos. El hecho de que no haya ganado en las urnas ya brinda a la oposición una auténtica arma arrojadiza cada vez que el PSOE intenta poner en marcha algún proyecto. Es en ese momento cuando todos los grupos de la oposición levantan la mano y le recuerdan que no ha ganado con papeletas y debe trabajar desde el consenso, algo que a nueve meses de las elecciones no parece posible en la Plaza del Carmen. Cada partido está librando su propia batalla condenando, entre unos y otros, a la ciudad a una auténtica parálisis.

Para combatir esta situación y con un presupuesto prorrogado desde 2015, el equipo de Gobierno socialista no ha tenido otro remedio que tirar de imaginación para sacar adelante proyectos. Incapaz de presentar unas cuentas que cuadren, las distintas áreas han ideado todo tipo de actuaciones 'low cost' con la colaboración de empresas como Cervezas Alhambra que han convertido calles y plazas en auténticas salas de música. A todo ello hay que sumar la gestión y el diálogo que han permitido la reapertura del Museo Arqueológico, la llegada del legado de Lorca o la implantación del transbordo gratuito entre el Metro y la LAC. Por lo demás, parece difícil esperar grandes sorpresas -salvo por la lluvia de millones de los fondos DUSI- en una ciudad endeudada y que, aunque ha iniciado la senda de la recuperación, es una de las ciudades andaluzas que más tarda en pagar a sus proveedores: 175 días transcurren desde que se emite la factura hasta que los empresarios cobran.

Ayuntamiento El área de Economía habla ya de 'brotes verdes pero se sigue pagando' en una media de 175 días a los proveedores

Esta parálisis se evidencia en cada Junta de Gobierno y en los plenos municipales. Ambos órganos están cargados de puntos pero, desgraciadamente, en su mayoría se corresponden con preguntas de la oposición para recibir respuestas verbales o por escrito. También se estilan las declaraciones institucionales y las mociones para apoyar causas, en su mayoría perdidas. Un buen ejemplo de ello son las mociones aprobadas para apoyar al pueblo venezolano, a los celiácos u otros colectivos que reclaman ayuda por parte de las instituciones. Personas que logran hacerse la foto con los políticos de esta institución sin competencias en la mayoría de los casos para hacer frente a su promesas.

No obstante, y a pesar de la escasez de dinero, la mayoría de las áreas se están sacando adelante objetivos con el encomiable esfuerzo de los funcionarios. Es el caso de Urbanismo que, por ejemplo, ha iniciado la actualización del obsoleto Plan General de Ordenación Urbana, el Plan de Protección del Albaicín o la búsqueda de soluciones para la ocupación ilegal de las cuevas de San Miguel. Esfuerzo que, al parecer, no ha sido tan intenso para la entrega de documentos a los Juzgados que investigan la operación Nazarí o el caso Serrallo y que han propiciado algún que otro conflicto con la jueza que investiga el caso. También en este área ha habido reyerta con los constructores que aseguran que la ciudad está perdiendo una dinero por la lentitud en la concesión de licencias.

Aunque, sin duda, la niña bonita del Urbanismo, es el proyecto de regeneración de Santa Adela impulsado por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno central. El primer edificio de la tercera subfase ya ha emergido de la tierra mientras se avanza en los trámites del siguiente. Una construcción que, iniciada durante el mandato popular ha sido posible gracias, otra vez, al trabajo de las administraciones pero también a los vecinos de esta barriada del Zaidín que nunca cesaron su lucha por una vivienda digna.

En otras áreas también se ha hecho un verdadero encaje de bolillos para dar respuesta a necesidades. Derechos Sociales logró rescatar el servicio de Teleasistencia y brindar un techo a las personas sin hogar en invierno en el Centro de Alta Tolerancia que gestiona Proyecto Hombre. También realiza una imprescindible labor con los servicios sociales para dar cobertura a las necesidades de las familias necesitadas que incluyen proyectos en la zona Norte como el de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) que, impulsado por La Caixa, busca mejorar la realidad de este distrito. No obstante, aquí hay otro problema enquistado que no acaba. Los cortes de luz siguen castigando a quienes pagan cada mes su recibo cortando el oxígeno de máquinas de enfermos, microondas que calientan potitos o braseros que calientan en los meses a cero grados.

En otras concejalías como Juventud, de nuevo la imaginación prima sobre las inversiones. No obstante se ha logrado ofrecer un amplio abanico de actividades que, coordinadas desde el espacio Joven permiten a los jóvenes disfrutar de un ocio saludable lejos del botellódromo. Otro polémico espacio que, vallado desde 2016 y bloqueado espera una inversión que no llega.

Pese a todo, la Granada del curso 2017-2018 pinta distinta. Septiembre arrancó con la inauguración del Metro el día 21. Un estreno que el equipo de Gobierno se ha apuntado en todo momento como un 'tanto propio' gracias a la mejora de la interlocución con la Junta de Andalucía. También, gracias a esta colaboración entre administraciones (que parece llegar cuando todos son del mismo signo político) ha sido posible la recepción del legado de Federico García Lorca. Los fondos, hasta junio custodiados en la Residencia de Estudiantes situada en Madrid, llegaron el pasado mes de junio y ya se encuentran en la cámara acorazada construida para tal fin. Un auténtico logro cultural que se suma a la reapertura parcial del Museo Arqueológico de Granada en mayo de nuevo, gracias de nuevo a la estrecha colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento junto a la Subdelegación del Gobierno entonces gobernada por el PP y tras años de auténticos cruces de acusaciones.

No son los únicos hitos. La pelea de Granada por albergar el acelerador de partículas, la capitalidad cultural o su declaración como Ciudad de la Ciencia son otros de los acontecimientos que han llegado en el curso preelectoral. Y, aunque no se debe restar mérito a un equipo de Gobierno colapsado de trabajo con siete concejales cargados de áreas, lo cierto es que Granada no se merecía pasar ni un minuto más esperando la culminación de todos estos proyectos enquistados en un calendario infinito que no terminaba de cuadrar. Porque tanto el Metro, como el legado, como el Arqueológico han llegado después de años de retrasos, en ocasiones con falta de transparencia y tras agotar la paciencia de cientos de granadinos cansados de vivir en la tierra del 'chavico'. Tras esta coincidencia en el tiempo de varios estrenos esperados a la capital no se sabe cuando habrá nuevas sorpresas.