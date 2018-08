"Instalaciones dignas" en Motril para inmigrantes

El nuevo Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) que se instaló el pasado fin de semana de forma provisional en el Puerto de Motril y que cuenta con una capacidad para doscientas cincuenta personas, ya está disponible para ser utilizado en caso de necesidad, tal y como anunció ayer el comisario provincial de la Policía Nacional en Granada, Jorge Infantes.

El campamento será utilizado durante los próximos meses como CATE, mientras se cursan las obras de remodelación del Centro de Atención de la dársena portuaria. Infantes, acompañado durante su visita por el inspector jefe de Motril, Francisco Pérez Polo, y por el de la comisaría del puerto, José Antonio Jiménez, indicó que las nuevas instalaciones se encuentran pendientes del avituallamiento de ordenadores y material de oficina para que la Policía Nacional pueda hacer su trabajo a la hora de identificar a los inmigrantes, algo que se esperaba que ocurriese ayer en pocas horas.

El CATE está formado por trece tiendas de campañas -dos para mujeres- acondicionadas para las estancias con literas, cuatro comedores y cuatro módulos de aseos y duchas separados por sexos. Además, en las instalaciones con una superficie de unos 4.500 metros cuadrados, hay dos grandes carpas acondicionadas destinadas para la recepción y documentación de los inmigrantes, la realización de las reseñas de la policía científica, las entrevistas personales con los abogados y las posibles peticiones de asilo.

Estas nuevas instalaciones llegan al Puerto de Motril para dar una solución de forma provisional a la coyuntura vivida en los últimos meses debido al gran número de llegadas a la dársena granadina y, además, para solucionar la falta de espacio del CATE, que se solventaba con el pabellón de los deportes del Polideportivo en la zona norte de la ciudad, cedido por el Ayuntamiento de la localidad.

En este sentido, el Comisario Provincial de Granada explicó que las obras de la instalación que del CATE comenzarán próximamente, aunque el proyecto está aún por determinar por la secretaría de Estado de Seguridad, pero no pueden demorarse mucho en el tiempo debido a que las nuevas instalaciones no están preparadas para el invierno ya que las carpas no tienen suelo, por lo que en caso de lluvias el agua entraría dentro.

Infantes aseguró que se desconoce la capacidad que tendrá en un futuro la nueva instalación, pero que se busca adaptar el edificio ya existente a las exigencias realizadas desde distintos organismos, como el Defensor del Pueblo Andaluz que, tras una visita el pasado mes de febrero al Puerto de Motril, denunció el estado "insalubre e inadecuado" de las instalaciones.

Por otro lado, el comisario provincial recordó que Motril no es el único puerto de esta zona de Andalucía que está recibiendo inmigrantes llegados en patera, por lo que, en caso de una llegada más numerosa, también estarían disponibles los puertos de Málaga y Almería.

Este nuevo centro, que fue instalado el pasado fin de semana por personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de Torrejón de Ardoz de Madrid y de Morón de la Frontera de Sevilla, suplirá al Pabellón de los deportes de Motril que se usaba en situaciones de emergencia cuando se encontraba lleno el CATE del puerto, y que desde este fin de semana vuelve a ser utilizado para la práctica deportiva de diferentes equipos de Motril.

Por otro lado, Infantes agradeció al Ayuntamiento de Motril su colaboración con la cesión del polideportivo que ha dado cabida a los inmigrantes rescatados en el mar de Alborán cuando se completaban las instalaciones del actual CATE.

Según infantes, el objetivo final es que los inmigrantes dispongan de "unas instalaciones dignas de acogida durante el plazo máximo de 72 horas en que la Policía Nacional resuelve todos los trámites de Extranjería" y los pone a disposición de las organizaciones no gubernamentales.