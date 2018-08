Intensifican la limpieza del Genil ante las quejas ciudadanas

El Ayuntamiento de Granada y Emasagra van a intensificar las labores de limpieza del río Genil tras la denuncia ciudadana de los vecinos de la zona recogida por este periódico. Según explicó ayer el alcalde en funciones, Baldomero Oliver, la primera medida que se ha adoptado es aumentar las labores en el río por parte de Emasagra. No obstante, Oliver destacó además que la capital continua a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir impulse los proyectos pendientes para acabar con la suciedad y las plagas de mosquitos que tantos molestias provocan a los vecinos del entorno.

En el mismo día, el Partido Popular criticó que "una vez más, la falta de previsión del gobierno del socialista Francisco Cuenca ha condenado a los vecinos que viven en la ribera del río Genil a pasar un verano de "malos olores y mosquitos" por la acumulación de suciedad en el cauce del río.

En concreto, el portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Antonio Granados, criticó afirmó que esta "desagradable" situación se produce todos los verano por lo que el alcalde de Granada "debería tenerlo en cuenta" y ejecutar la limpieza del río Genil "como una tarea ordinaria de mantenimiento de la limpieza de la ciudad".

"Al igual que cada verano hay que asegurarse de limpiar de hierbas y maleza los márgenes de la autovía a su paso por la capital para evitar incendios, también hay que asegurarse de la limpieza de la ribera del Genil para evitar las molestias a los vecinos que ocasionan los malos olores y la presencia de plagas de mosquitos", señaló el portavoz adjunto del PP municipal.

Antonio Granados recordó que el grupo municipal del PP ya solicitó por escrito en el mes de mayo que el gobierno de Cuenca tuviera en cuenta que en verano hay que intensificar la limpieza del río y se previniesen de este modo los olores propios del calor.

"La limpieza intensiva del río debería haber empezado en mayo y no en agosto, cuando las quejas de los vecinos son numerosas, hartos de aguantar hedor, picaduras de mosquitos y suciedad en cuanto llegan las primeras olas de calor", aludió. "Gobernar la ciudad de Granada no es solo hacerse fotos, sino saber lo que toca en cada estación del año, sobre todo, en lo relativo al mantenimiento de Granada", ha reprochado Granados a Francisco Cuenca, a quien ha advertido que "se les ha olvidado que la ciudad hay que mantenerla, no buscar los rincones donde más lucen los selfies del alcalde Cuenca".