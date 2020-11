Jornadas Europeas del Patrimonio en Granada: Visitas guiadas a las joyas del patrimonio universitario

La Universidad de Granada participa, como cada año, en las Jornadas Europeas de Patrimonio, un gran acontecimiento cultural europeo que reúne anualmente a 50 países en torno a actividades sobre patrimonio. Esta edición 2020 está dedicada a Patrimonio y Educación, un ámbito especialmente relevante para la UGR. Por ello, su área de Patrimonio, dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio, ha organizado una serie de visitas guiadas a espacios patrimoniales de la institución universitaria especialmente relevantes. Las visitas se realizarán con un aforo máximo de 10 personas y cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias a las que obliga la legislación actual.

La actividad comienza el próximo viernes, 6 de noviembre, por la tarde. A las 17.00 horas se realizarán sendas visitas guiadas a la Facultad de Derecho y al Jardín Botánico. A las 18.00 horas, habrá una segunda visita al Jardín Botánico. El sábado 7 de noviembre se han organizado tres visitas guiadas simultáneas a las 12.00 en las que se podrá conocer mejor el Hospital Real, La Madraza y la actual Escuela Técnica Superior de Arquitectura, situada en el barrio del Realejo y que anteriormente fue el antiguo Hospital Militar de Granada. La reserva de plaza para cualquiera de estas seis visitas puede hacerse hasta el jueves 5 de noviembre a las 12.00 en el correo electrónico patrimoniomueble@ugr.es.

Víctor Medina, vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio, ha explicado que ”la Universidad de Granada es especialmente sensible al área patrimonial, no solo por la gran cantidad y variedad de patrimonio con el que cuenta la institución sino porque es un ámbito fundamental en la estrategia de preparación de la conmemoración del V Centenario de en 2031, en el que, además, la ciudad aspira a obtener la capitalidad cultural”. La universidad granadina cuenta sin duda con una serie de colecciones patrimoniales de primer orden, en importancia y diversidad, que la UGR no solo cuida y mantiene, sino que hace un esfuerzo importante por divulgarlas.

Para el responsable de la actividad cultural y patrimonial de la universidad granadina, “la UGR y este equipo de gobierno tienen un compromiso inequívoco con la conservación del patrimonio arquitectónico de la universidad y, por extensión, de la ciudad. Un compromiso, además, que trasciende a los edificios ligados a su origen universitario ya que pretende incorporar otros y así dar respuesta a sus nuevas necesidades y mantener el espíritu de universidad ciudadana que venimos reivindicando desde hace años y conseguir una universidad inmersa en la trama urbana y con presencia en todos sus barrios”.

Las Jornadas Europeas de Patrimonio son un programa de sensibilización sobre el Patrimonio Cultural, promovido en 1985 por el Consejo de Europa al que adhirió la Unión Europea en 1999. Desde entonces se han convertido en uno de los mayores acontecimientos culturales transeuropeo de carácter participativo, con la participación anual de 20 millones de personas que visitan más de 50.000 monumentos y espacios patrimoniales gracias a esta actividad.