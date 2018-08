Jornadas intensivas en Urbanismo para desatascar las licencias de 2017

Un vistazo al tablón de anuncios del Ayuntamiento de Granada así lo demuestra. La actividad en el área de Urbanismo y Licencias de la capital se ha disparado. Ayer mismo al menos cuatro edictos reposaban en la pizarra de corcho del consistorio. Uno de ellos, por ejemplo, era para la apertura de un gimnasio en la plaza Madre de los Ferroviarios frente a la estación de tren. Pero también había otro anuncio para la apertura de una nueva cafetería Puerta Bernina en la Acera del Darro número 2 y otros dos por calificaciones ambientales de edificaciones que aspiran a ser apartamentos turísticos en calles como Molinos 5 o Sierpe Baja 6. Todo en una ciudad que, según indicó ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha multiplicado por diez el número de licencias de primer a ocupación expedidas.

La situación de desbordamiento es tal tanto en la sección de licencias como en el resto que gestiona Urbanismo, que el Ayuntamiento se ha visto obligado a activar un plan para desatascarla. Los constructores ya denunciaron el pasado 17 de mayo que el bloqueo del área de Urbanismo estaba paralizando inversiones en la ciudad por una cantidad superior a los 40 millones de euros.

En aquel momento, el concejal de Urbanismo achacó a "tufillo electoralista" las críticas hacia la gestión que realiza su área. Sin embargo, ayer reconoció que la actividad se ha disparado. En plena burbuja inmobiliara Urbanismo tramitó 4.407 peticiones de licencias. En 2017 fueron 9.170. De estos expedientes todavía quedan pendientes 345. Los funcionarios no dan más de sí.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Granada ha puesto un marcha un plan para agilizar la tramitación de expedientes de obras y primera ocupación. Según explicó el concejal el proyecto consiste en que un total de 28 funcionarios trabajarán en turno de tarde para dar salida a las gestiones. No cobrarán por horas sino por los expedientes que cuenten con resolución definitiva y una tramitación completa.

Del total de licencias, 135 son de obra mayor, de las que 75 afectan al Centro; 58 son en suelo no protegido, y 2 en suelo no urbanizable, mientras que de obra menor se tramitarán 65 expedientes, 44 de los cuales se adscriben a la zona Centro; 9 de suelo no protegido y 12 de no urbanizable.

La tramitación de parcelaciones pendientes ascienden a 27 -cuatro en Centro; 19, de suelo no protegido, y 4 de suelo no urbanizable-. En relación a las licencias de primera ocupación, el concejal apuntó que ascienden a 28, mientras que las relativas a la primera ocupación a tramitar según el artículo 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía se elevan a 90, siendo éstas las que han experimentado un mayor incremento en los últimos años.

Cabe resaltar que, el aumento de la actividad de peticiones de licencia, que ha aumentado en el caso de primera ocupación por el artículo 13 por diez veces", se ha producido una reducción en la plantilla del personal técnico responsable de la tramitación de las licencias, pasando ésta a estar configurada por nueve funcionarios, de los que dos son arquitectos, cuatro arquitectos técnicos y dos delineantes, frente a los veinte trabajadores existentes en el área en 2007.

El plan de refuerzo comenzará en septiembre y prevé que un total de 28 técnicos municipales, de los que quince será efectivos de personal técnico y trece del administrativo, aborde en horario de tarde la tramitación de los expedientes acumulados con un coste previsto de 449.222 euros.

Fernández Madrid, quien confió en que la medida, "que permitirá estabilizar la relación entre las solicitudes y las concesiones de licencias" deseó que cuente con el apoyo de los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento.

El pasado mes de mayo la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) denunció que el bloqueo de urbanismo estaba paralizando inversiones de más de 40 millones de euros y haciendo que las debilitadas arcas municipales dejaran de ingresar otros 3,2. Según denunció la ACP, los expedientes pueden dormir en las estanterías de Urbanismo entre ocho y nueve meses.

Esto no solo afecta a los proyectos que se encuentran paralizados. También evita la creación de unos 1.500 puestos de trabajo a la vez que se frena la apertura de hoteles, la construcción de vivienda nueva o las rehabilitaciones. La ACP solicitó que se tomaran medidas de forma urgente para que las licencias de obra se comiencen a estudiar en un plazo razonable de dos o tres semanas desde su presentación para que, en un plazo de unos tres meses, los requerimientos estén resueltos.