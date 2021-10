Robles critica que el Gobierno de Sánchez “descarte” el tren Granada-Motril

El senador del PP por la provincia de Granada, José Robles, ha afirmado que "el apoyo del gobierno de Sánchez y del PSOE de Granada al tren Granada-Motril es una gran obra de teatro", por lo que arremete contra ellos criticando que descarten el tren Granada-Motril.

Así se ha pronunciado tras recibir respuesta a sus preguntas en el Senado respecto a los planes del ejecutivo en cuanto a dicha infraestructura y constatar que el ejecutivo no tiene prevista la modificación del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para incluir dicha conexión. Todo ello después de que el propio secretario general de los socialistas en Granada y presidente de la Diputación, José Entrena, mostrase públicamente el apoyo de la Institución Provincial a esta conexión.Según Robles, ha preguntado varias veces al Gobierno sobre cómo va a materializar en hechos dicho apoyo sin que el ejecutivo haya trasladado una respuesta clara al respecto. Así, explicó que el pasado mes de juliopreguntó en la Cámara Alta al Gobierno si tenía previsto incluir el tren Granada-Motril en el PITVI, Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), a lo cual el gobierno ha respondido que "no está prevista la modificación del instrumento de planificación referenciado".Robles ha declarado que "una vez más el PSOE traiciona y miente a los granadinos de forma descarada", considerando que dicha respuesta es una muestra más de que tanto el ejecutivo como los socialistas en la provincia han "escenificado" un respaldo a dicha infraestructura que "no se corresponde con hechos ni voluntad".Asimismo, el senador ha incidido en que "no dejaremos de insistir en saber cómo van a materializar en hechos el apoyo que dicen brindar al tren Granada-Motril o si, por el contrario, hemos asistido, como de costumbre, a un nuevo brindis al sol del PSOE para salir al paso, mientras mantienen mermadas las conexiones de Granada".