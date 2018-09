José maría enamonetaOculto tras la cámara

Mark Twain concedió una vez una entrevista que se hizo célebre porque con una seriedad increíble, se burlaba de un periodista novato del principio al final. Todas las contestaciones dejaban perplejo al comunicador, que apuntaba y apuntaba en su libreta sin llegar a sospechar que se trataba de contestaciones absurdas. Le dice al periodista: Pues sí, usted seguramente no lo sabe, pero yo tenía un hermano, Bill: un hermano gemelo. Nos parecíamos tanto que cuando éramos bebés, para bañarnos juntos, tenían que atarnos a la muñeca una cinta de color diferente. Un día trágico uno de los dos se ahogó en la bañera. Y lo que agrava aún más la tragedia es que las dos cintas se habían desatado. Conque, concluía Mark Twain, nunca se supo quién había muerto: si Bill o yo.

En las entrevistas, sobre todo a personajes que nos has tratado o no conoces personalmente, nunca sabes con quién te vas a encontrar y hay veces que el diálogo se convierte en un martirio. A mí me pasó con Alfonso Grosso, un importante novelista andaluz al que yo admiraba y que vino a Granada a participar en un encuentro literario. Nada más sentarnos comenzó a despotricar de muchos compañeros de su profesión y a decir cosas absurdas y sin sentido. Yo quería que me hablará, por ejemplo, de Florido Mayo, una de sus más importantes novelas, y él se salía por las ramas hablándome de lo mal que estaba el tráfico en Sevilla a la horas punta, por ejemplo. Tampoco se acordaba de haber escrito alguno de los libros que yo le enumeraba como Los invitados o Con flores a María. Un desastre de entrevista. Luego me contaron que Alfonso Grosso estaba siendo tratado en un psiquiátrico porque tenía accesos de locura y comenzaba a padecer alzhéimer. Total, que el trabajo no pudo publicarse porque todas las respuestas pasaban por ser absurdas y yo no quería quedar como el periodista que entrevistó a Twain.

Por eso cuando tengo que hablar con alguien al que no he tratado personalmente, tengo ciertos recelos. Pero en este caso debo decir que la entrevista salió bien porque el entrevistado, aunque algo tímido y reacio a airear ciertos episodios de su existencia, tenía una vida interesante que contar y porque hablamos en la terraza de un bar con cerveza de por medio. Ya está bien de agua mineral.

La insistencia del destino

Hace un par de meses yo no sabía quién era José María Enamoneta López, un fotógrafo granadino innovador que ha vivido en Francia más de cuarenta años. Sin embargo, en poco tiempo y con esa machacona insistencia que a veces impone el destino, tres personas me habían hablado de él y de la conveniencia de que fuera un personaje para esta serie. El primero fue Francisco Gil Craviotto, que lo conoció cuando estaba en París. "Enamoneta trabajó como reportero gráfico para las agencias más importantes del mundo, da el perfil que buscas para estas entrevista", me dijo Paco. Luego Pepe Ladrón de Guevara me habló de él como un artista que en los años sesenta había revolucionado el mundo de la fotografía en Granada. La tercera persona que me lo mentó ha muerto: Juan de Loxa. Lo hizo a través de un recorte de prensa que encontré por casualidad en el que Juan hablaba del "artista generoso" que era Enamoneta y de las magníficas fotos que había hecho éste del homenaje a Alberti en una biblioteca de París al que habían asistido, además de él mismo, el cantaor Enrique Morente, Carlos Cano y Manuel Ángeles Ortíz, entre otros.

Y cuando se hace tan evidente esa insistencia del destino, es que no tienes más remedio que aceptar. Así que llamé a José María Enamoneta para quedar con él. Yo hasta poco no sabía de su existencia y él tampoco sabía de la mía, así que, después de acordar tutearnos, quedamos en un sitio neutral: en el bar Romero, que está cerca de la plaza donde han encontrado una villa romana y que se llamará plaza de Rafael Guillén.

-Si quedamos a la una ya es hora de la cerveza y allí ponen buenas tapas -me dijo.

-No hay más que hablar. Para que me conozcas, soy ya un jubilado con barba blanca y pelo un poco largo.

-No te preocupes, nos reconoceremos. Yo también gasto barba blanca y llevo siempre un sombrero.

Y allí se presenta José María Enamoneta con su gorro y un enorme bloc con fotografías de La Alpujarra. Lo primero que hace, antes de comenzar a hablar, es enseñarme lo que hay en el bloc. Se trata de una serie de fotos preciosas sobre detalles y paisajes alpujarreños. Me cuenta que las fotos formaron parte de una exposición en el Palacio de los Condes de Gabia y que la Diputación le ha encargado un libro con ellas.

-Me ha costado trabajarme documentarme para esta entrevista. He ido al Google y apenas hay nada escrito sobre ti -le digo.

-Bueno, es que yo llevo muchos años fuera de circulación y he llegado tarde a las nuevas tecnologías. Sólo tengo un teléfono para llamar y que me llamen.

Enseguida advierto que José María es una persona retraída. No está facultado con el recurrente don de la elocuencia y casi todas las respuestas las remata con una cohibida sonrisa, como si quisiera restarle importancia a lo que dice. Cuando me enseña el bloc con las fotos apenas añade algún comentario sobre ellas. Creo que es de ese tipo de personas que se tensan antes de comenzar algún diálogo, que prescinde del intercambio trivial de lugares comunes y que permanece con aparente inquietud en espera de las preguntas. Después noto que José María sonríe y achina los ojos cada vez que se prepara para evocar un recuerdo o hablarme de una persona. Me dice que muchos amigos que dejó en Granada están ya muertos y que esa es la pena que tiene que asumir alguien que vuelve a su ciudad natal después de muchos años. Y si echa marcha atrás su memoria piensa que posiblemente su vocación fotográfica le venga de una cámara que heredó de su padre, un piloto militar vasco que fue destinado a Armilla y que murió cuando él tenía seis años en un accidente aéreo ocurrido en Quéntar.

-Nací en el 46 en la plaza Bibrrambla, pero pasé mi infancia en Armilla porque allí fue destinado mi padre. De aquella infancia recuerdo muy pocas cosas, quizás de un maestro muy pegón que nos daba palmetazos con una regla metálica que tenía. Y como vivía cerca de un cuartel, me acuerdo de los gritos que daban los gitanos cuando les pegaba la guardia civil.

También se acuerda de que sus primeras fotos, hechas con la cámara de su padre, se publicaron en la revistilla que tenían en Los Escolapios, colegio en el que estudió. Y de que con catorce años se compró un modesto laboratorio en el que empezó a experimentar con la fotografía.

-Por aquellos años había muchos y buenos fotógrafos en Granada. Estaba Arana, Mesa, Ferrer... Con Torres Molina hablaba bastante y me enseñó muchas técnicas antiguas.

AMIGO DE SALGADO

Cuando habla José María todos los verbos están en pasado. No se extiende en explicaciones. Tengo la impresión de que las ha tenido que pasar canutas en alguna fase de su vida. Su voz neutra y titubeante tampoco deja paso a sus emociones. Tiene la mirada socarrona, pero lejos de ser maledicente. Me cuenta que de muy joven se metió en Granada en la pomada cultural granadina y que colegas de aventuras culturales fueron Pepe Heredia, Juan Jesús León, Antonio Moscoso, Manuel Maldonado o Claudio Sánchez Muros. También que colaboraba con sus fotografías en los proyectos literarios de Rafael Guillén, Pepe Ladrón de Guevara, Paco Izquierdo o Paco Ramírez, entre otros. Después marcha a Madrid donde traba amistad con Ricardo Martín Morales, otro fotógrafo que emigra en busca de las emociones que no encontraba en Granada. En la capital de España contacta con personas de izquierdas tipo Andrés Vázquez de Sola, Alfonso Sastre o Marcos de Ana.

-Yo era muy joven y participaba en aquellas manifestaciones en las que corríamos delante de los grises. Estábamos todos controlados y cuando la policía se aburría iba a nuestras casas a detenernos. Era una práctica habitual.

En una manifestación es agredido brutalmente por un policía y él ya no soporta más vivir en España. Se va a París, a donde iban muchos intelectuales españoles desencantados por la dictadura franquista. Al principio lo pasa mal, hasta que comienza a colaborar con las agencias de prensa más importantes como Sigma, Gamma o Apis. En el año 1972 es enviado durante varios meses a Belfast, a cubrir el conflicto del IRA.

-¿Te acuerdas de una de las bombas que puso el IRA en el hotel Europa de Belfast? Pues yo estaba durmiendo esa noche en una de esas habitaciones. Después estuve en el Líbano, Biafra… En fin, donde había alguna historia que contar. Las fotografías se publicaban en periódicos de todo el mundo.

En 1974 José María se casa con una artista americana y tiene tres hijas: Mariana, Larissa y Dulcinea. Decide dejarse de aventuras periodísticas y se dedica a la fotografía de estudio. Es contratado por uno de los centros fotográficos más importantes de Francia. Está convencido de que cada espectador hace una lectura de imágenes a través de su propia experiencia. Y de que también hay que cambiar de registro si quieres conocer bien un oficio.

-Fíjate que una vez me llamaron para cubrir la boda de una hija de alguien muy rico. Falló el fotógrafo que iba a hacerla y me llamaron. Como estaba algo tieso de dinero, acepté. Fue una buena experiencia, además de que gané en una noche mucho más que lo que ganaba en un mes en mi trabajo. Estuve a punto de ingresar en la BBC, jejeje. Pero incluso en este tipo de trabajos de bodas, bautizos y comuniones, se pueden hacer cosas con mucha creatividad. Lo importante es ser original.

Me dice que ha admirado a muchos fotógrafos importantes y que con algunos ha tenido una cierta amistad: Richard Avedon, Raymon Deapardon (fundador de la agencia Gamma), Colita, Alberto Schommer o Sebastián Salgado.

-Con Salgado he llegado a comentar muchas cosas sobre nuestra pasión por la fotografía. Él es sin duda el mejor fotoreportero que existe. Sus trabajos son pura denuncia social. ¿Ha visto esas fotos que tiene sobre la migración? Se metió en una barca con inmigrantes y fotografió la vida en aquella barca. Impresionante.

Me cuenta que una vez le robaron su mejor cámara y que se sintió tan mal que pasó por una depresión. Y que ahora ha vuelto a la casa granadina de la madre. Sigue haciendo fotos. Me enseña en una tableta electrónica una serie que ha hecho de una pareja en Agua Blancas y otra colección de fotografías góticas. Me las enseña pero no dice nada. Espera que sea yo el que diga que son preciosas y muy buenas, además de originales. Le pregunto cómo ve Granada después de estar tantos años viviendo fuera.

-Aquí, en Granada, hay mejor calidad de vida. ¿Ves estas cervezas que estamos tomando? En París te pueden costar cuatro o cinco veces más. Hay mejor clima, más sol. Pero luego sigo viendo aquí una mentalidad muy cerrada, como si no hubieran pasado los años. Cuando paseo y veo que el Café Suizo, por ejemplo, lo han convertido en una hamburguesería, se me revuelven los demonios.

-Vamos a aprovecharnos de que no estamos en París… ¿quieres otra cerveza?

-Bueno, vamos a echarla.