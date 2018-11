Juan Mar pide cautela en el caso Saramago y defiende su inocencia

El exgerente del Centro Saramago de Castril, Juan López Ródenas, más conocido como Juan Mar, reivindica su inocencia y la legalidad de su gestión al frente del mismo y pide respeto a su presunción de inocencia, "porque hay una investigación judicial en marcha que será la que aclare la situación contable, entre otras cuestiones". Además, Ródenas destacaba ayer que se está obviando que la Guardia Civil -tal y como se recoge en el informe- no ha podido identificar más de un centenar de operaciones bancarias porque, especifica, "no ha tenido acceso a documentación relevante que daría respuesta a las incógnitas que se están estudiando".

"No se debe perder de vista que la primera medida que adoptó el que fuera alcalde del PP, Miguel Pérez Jiménez, fue forzar y cambiar las cerraduras del Centro Saramago e impedir el acceso a la documentación que ha desaparecido y que ahora sería clave para explicar el desarrollo contable", relató, para argumentar la falta de información. "Un hecho muy grave", dijo, que se debe tener en cuenta. "No deja de ser perverso que se me pidan explicaciones o se me denuncie y los que me denuncian o demandan explicaciones sean a la vez los que me hayan impedido hacerlo desde el mismo momento que se hicieron cargo por la fuerza de los archivos y la documentación que se encontraba en el Centro Saramago y que me habría sido necesaria para evitar este calvario".

Cuando la Guardia Civil dice en su informe "destino desconocido", no implica fraudulento"Juan Mar Exalcalde de Castril

Por lo tanto, cuando la Guardia Civil dice en su informe destino desconocido, "no implica irregular o fraudulento, sino que no se puede comprobar ante la ausencia de documentación que lo aclare, la misma que se encontraba en el archivo de la zona administrativa en la primera planta del Centro Saramago", matizaba.

Qué hay de extraño o sospechoso, prosiguió, en que el Centro Saramago abra una segunda cuenta en la que depositar los fondos destinados al Taller de Empleo del Vidrio, "con el único fin de realizar una mejor fiscalización y control de esos fondos destinados al Taller de Empleo". "Por cierto, iniciativas para el fomento de empleo que a su término son auditadas y que no tuvieron problema alguno". Juan Mar aclaró que el "sospechoso pago masivo de nóminas" "antes de las elecciones" no es otra cosa que el pago a los alumnos, monitores y directora del taller de empleo y así consta en el informe con nombres y apellidos.

Juan Mar subrayó también que aclarará, como lo viene haciendo en sede judicial, todas las cuestiones que se plantean en el informe de la Guardia Civil "para evitar interpretaciones sesgadas y malintencionadas" como consecuencia de una "cacería política y campaña orquestada de acoso contra mi persona desde hace años". "Afortunadamente, la justicia me está dando la razón y ha recalcado que su trabajo al frente del Centro fue transparente en todo momento y que los hechos, ahora conocidos, hay que contextualizarlos". Por último, insistió en que todo se hizo conforme a la ley y que las cuentas del centro fueron auditadas como corresponde. Por ello, confió en que de abrirse juicio oral, podrá dar las explicaciones "que sean necesarias" ante el juez y ponga fin a la "persecución" que está sufriendo.