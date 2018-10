Juana Rivas formaliza el recurso antes de reencontrarse con sus hijos

Juana Rivas ha formulado ante la Audiencia de Granada el recurso contra la sentencia que la condenó a cinco años de cárcel por permanecer en paradero desconocido con sus dos hijos para evitar entregárselos a su expareja, y ha viajado a Italia para reunirse con ellos y analizar su situación judicial.

En el recurso su abogado, José Estanislao López, considera que el fallo del Juzgado de lo Penal 1 de Granada que la condenó por dos delitos de sustracción de menores no está ajustado a Derecho, llega a reconocer expresamente que hubo "errores" en su defensa y pide la absolución de Rivas al entender que el maltrato que sufrió justificó su forma de actuar. Solicita además a la Audiencia la práctica de nueva prueba documental con la que poder demostrar, junto a las practicadas en el juicio y otras de las actuaciones, que pese a la no tramitación hasta ahora de la denuncia por violencia de género contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, sí existió una "causa justificada" para que huyera de Italia con sus hijos.

En concreto, la nueva prueba documental propuesta se basa en dos documentos extraídos del informe pericial de oficio dentro del proceso civil que sigue el Tribunal italiano de Cagliari por la custodia de los menores y que, a juicio de López, contienen información relevante para la correcta determinación de los hechos del procedimiento penal. El abogado sostiene en el recurso que Juana no volvió a España y se trajo a sus hijos "de manera gratuita", "por capricho" o para perjudicar a Arcuri, y expone que dos años y tres meses después de denunciar a su expareja el procedimiento por violencia de género siga todavía sin tramitarse en Italia. "Esto no es si no un fracaso del sistema judicial español e italiano", considera el letrado, que alega además que Rivas intentó "hacer las cosas legalmente" pero era una mujer "lega en Derecho" que desconocía cuál debía ser su proceder y acudió para solicitar orientación al Centro de la Mujer de Maracena, donde reside. "Actuó siempre siguiendo las recomendaciones de sus abogadas y, cuando éstas le dijeron que finalmente debía entregarlos, así lo hizo pese al desgarro interior que ello le produjo", explica.

Para Enrique Zambrano, abogado del padre de los niños, las argumentaciones del recurso formalizado por ella ante la Audiencia de Granada para pedir su absolución de los delitos de sustracción de menores por los que fue condenada son "débiles jurídicamente". Además, avanzó que cuando llegue el momento pedirá la desestimación del recurso de apelación presentado por Rivas. .