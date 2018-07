El abogado de Juana Rivas solicita aclaraciones al juez antes de recurrir

José Estanislao López, abogado de Juana Rivas, presentó ayer ante el Juzgado de lo Penal 1 de Granada el primero de los dos escritos en los que va a pedir a su juez titular, Manuel Píñar, aclaraciones sobre la sentencia condenatoria antes de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia.

El letrado considera que el envío de estos escritos, el segundo de los cuales remitirá hoy, paralizará el plazo de diez días para apelar ante la Audiencia que fijó el fallo que condenó a la vecina de Maracena a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores.

López reclama que aparezca correctamente su nombre como representante legal de Rivas, además de que se corrijan algunas fechas erróneas y que se aclare a qué delitos corresponde la cuantificación exacta de la pena a seis años de privación del ejercicio de la patria potestad respecto a sus hijos.

El abogado espera que el juez pueda aclarar también que el procedimiento se inició por una deducción de testimonio de otro juzgado de Granada y no por una denuncia de la expareja de Rivas, el italiano Francesco Arcuri. También quiere que el magistrado explique por qué en la sentencia notificada de forma digital aparecen remarcadas en color "azul fuerte" algunas frases que, precisamente, no se corresponderían con la línea argumental seguida en la sentencia condenatoria, un aspecto de formato respecto al que el TSJA aclaró que en el texto "no hay nada tachado ni tapado ni, por supuesto, intención de hacerlo".

López expresó su extrañeza de que ciertos argumentos contenidos en la resolución judicial sean en varios párrafos "un corta y pega" de un trabajo del autor de diversos artículos doctrinales en materia penal, José Miguel De la Rosa Cortina, al que Píñar no cita.

Rivas ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada a cinco años de cárcel y a seis de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos por permanecer en paradero desconocido el verano pasado junto a ellos para no entregárselos al padre.