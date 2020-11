Juanma Moreno defiende que la decisión de cerrar Granada "se tomó en el momento adecuado"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha venido en una mañana de domingo a Granada. Y eso no iba a significar otra cosa que buenas noticias para toda la provincia, que debido a los siempre relativamente buenos datos de contagios y la reducción de la presión hospitalaria, ha visto cómo se iguala al resto de provincias andaluzas y podrá reabrir de forma parcial la actividad económica no esencial (bares, restaurantes, tiendas de ropa, complementos y otras más) después de veinte días cerrada a cal y canto.

Por eso, y con cierta alegría contenida, el presidente de la Junta ha agradecido a los ciudadanos de la provincia haber logrado bajar la curva de incidencia del coronavirus en estas tres semanas gracias a su esfuerzo, pero también el del Ayuntamiento de Granada y la Policía Local por hacer cumplir las normas. "Quiero dirigirme a los granadinos y granadinas agradeciendo el esfuerzo admirable que ha hecho la sociedad en estos 20 días con el que hubiera sido imposible bajar estas cifras", ha dicho Moreno, que ha añadido que la ciudadanía "ha mostrado orgullo y fortaleza y ha estado a la altura de las circunstancias".

Moreno ha justificado la flexibilización de las medidas restrictivas en la provincia de Granada en varios parámetros. El principal es que el sistema sanitario "no se ha colapsado" y que con la activación del plan de contingencia y la ampliación de camas que hacen la función de UCI no se han llegado a utilizar. "Cuando decretamos el cierre el ritmo multiplicaba las cifras de contagios" y "nuestro objetivo era dejar de perder vidas humanas", justificó Moreno la decisión "dolorosa" del pasado 9 de noviembre.

"No tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, y solo tenemos la herramienta de abrir o cerrar el grifo de la movilidad: cuanto más la restrinjamos, menos incidencia hay y menos fallecidos hay. Hemos buscado equilibrio entre economía y salud salvo en Granada", explicó Moreno, quien añadió que para la provincia los datos "no nos dejaban otra alternativa". "Granada ha llegado a ser la provincia española con mayor tasa de contagios por cada 100.000 habitantes en la segunda ola", ha sentenciado Moreno Bonilla.

Según ha indicado el presidente de la Junta, el 3 de noviembre, antes del cierre, la tasa de incidencia acumulada en la provincia era de 1.280 casos por cada 100.000 en 14 días y que tras los datos de hoy esa cantidad ha bajado hasta los 444 casos, un descenso de 836 contagiados y un 65% menos en tres semanas. Además, cuando se decretó el cierre, el día 9, el número de personas ingresadas en Granada era de 888 y hoy es de 488. "La situación era tremenda y por eso actuamos de forma contundente para proteger la salud de los ciudadanos de Granada", ha dicho Moreno, aunque admitió que las autoridades consideran "riesgo extremo" una tasa de 150.

Moreno ha defendido la validez de las medidas tomadas en la provincia exponiendo estos datos y también la actuación de su administración, ya que cree que el cierre de Granada "se tomó en el momento adecuado". "Estamos en constante evaluación y cuando se cruzan variables surgen las decisiones. Si la hubiéramos tomado antes, los ciudadanos no la hubieran entendido. Se tomaron cuando los umbrales se superaron", ha sentenciado.

El presidente de la Junta admite que la situación sigue siendo "muy complicada" y ha apelado una vez más a la responsabilidad de los granadinos ante la Navidad pidiendo "evitar aglomeraciones y reuniones de más de seis personas" porque "podríamos volver a la casilla de salida y sería lamentable después del esfuerzo que hemos hecho". "Responsabilidad, sentido común y coherencia", ha pedido.

Por último, Moreno Bonilla ha anunciado que en las próximas semanas se van a intensificar, sobre todo en Granada, la realización de cribados masivos en municipios porque "queremos seguir chequeando la evolución por si tuviéramos que tomar alguna medida excepcional".