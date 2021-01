Juanma Moreno pide a los ciudadanos que se queden en casa antes de anunciar las nuevas restricciones en Granada

La tasa de incidencia del coronavirus sube como la espuma en la tercera ola del coronavirus. Granada capital ya registra más de 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y hay casos especiales como el de Algarinejo, donde este parámetro se ha disparado a más de 6.000 casos. En este contexto, y tras un último parte en el que se han registrado más de 600 nuevos contagios y ocho fallecidos, con una creciente presión hospitalaria, la Junta de Andalucía va a endurecer mañana las medidas, como ya ha anunciad el presidente Juanma Moreno. Está descartado el confinamiento domiciliario tal y como ha pedido ya la Junta, pero su invocación depende del Ministerio de Sanidad y no de las comunidades, que sólo pueden acudir al Congreso a solicitarlo formalmente al Gobierno de España.

En este contexto, el presidente de la Junta ha pedido a los andaluces que "en la medida de sus posibilidades se queden en casa" y que actúen "con sentido común" ante la tercera ola de la pandemia de covid-19 y el crecimiento "explosivo" del número de contagios. Una medida que ya solicitó a los granadinos a finales de octubre, cuando decretó el cierre perimetral de todos los municipios de la provincia.

Una vuelta a este escenario tendría como consecuencia que centros comerciales como el Nevada Shopping volverían a ser un fantasma ya que sólo podrían ir los vecinos de Armilla, lo mismo que en el resto de centro del Área Metropolitana. Sierra Nevada, sólo con usuarios de Monachil, no tendría viabilidad y la Alhambra, si se toma esta medida, volverá a ser de uso exclusivo para los residentes en la capital.

También está por ver si de nuevo se cierran todos los comercios no esenciales como pasó en Granada en la segunda ola, siendo la única capital en la que se tomó esta medida al ser en ese momento el gran punto negro del coronavirus de toda España.

El presidente andaluz ha instado a los ciudadanos a tener confianza en su Gobierno, que irá "paso a paso" en la lucha contra el virus, y a que "se tomen muy en serio esta ola, porque todo parece indicar que va a ser muy dura, muy compleja y va a traer mucho sufrimiento".

"No se trata de que nadie se encierre, pero evitemos multiplicar las reuniones sociales que no sean necesarias y quedémonos en el núcleo familiar más esencial", ha pedido Moreno, que ha sostenido que "no tiene sentido que traslademos a casa lo que estamos intentando evitar en los restaurantes".

Ha recordado que "esto ya no es nuevo" y que cada uno "sabe del peligro, del que no está exento" y ha argumentado que "de nada sirve" lo que haga la Junta "si los ciudadanos no complementan esa acción a nivel individual".