La Junta, sabor agridulce con la Aesia en Granada: "Alguien tenía miedo a darle dos sedes a Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado como una "estupenda noticia" que Sevilla vaya a ser sede de la Agencia Espacial Española, pero ha lamentado que "el Gobierno central no apueste por Granada para la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial" (Aesia).

Moreno ha reaccionado así, a través de un comentario en su cuenta de Twitter, a la decisión del Consejo de Ministros dada a conocer este lunes de escoger a la ciudad de Sevilla como sede de la futura Agencia Espacial Española, y a La Coruña para albergar la Agencia de Inteligencia Artificial, organismo que aspiraba a acoger Granada.

"Estupenda noticia que Sevilla sea la sede de la Agencia Espacial Española; pero me apena que el Gobierno central no apueste por Granada para la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Ambas candidaturas eran sin duda las más preparadas", ha comentado el presidente de la Junta en dicha red social.

Asimismo, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha celebrado este lunes como una "magnífica noticia" la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española, al tiempo que ha criticado que el Gobierno central haya "excluido" a Granada para acoger la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) a la que optaba dicha ciudad andaluza, y que finalmente se ubicará en La Coruña.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, que en esta ocasión ha adelantado su celebración al lunes por la celebración, este martes -día habitual de estas sesiones del Ejecutivo de la Junta- de la festividad del día de la Constitución, el consejero portavoz ha reaccionado así a la decisión del Consejo de Ministros de escoger a la ciudad de Sevilla como sede de la futura Agencia Espacial Española y a La Coruña para albergar la Agencia de Inteligencia Artificial.

El consejero portavoz ha expresado la "alegría" del Gobierno andaluz por que Sevilla haya sido elegida sede de la Agencia Espacial Española, una "magnífica noticia para la ciudad", según ha valorado, y al respecto ha remarcado que la Junta "siempre trabajó para que esa sede viniera a Andalucía", por lo que este lunes toca alegrarse por esa decisión y "dar la enhorabuena a Sevilla y a todos los sevillanos", según ha añadido.

"Desgraciadamente, la felicidad no es plena", ha lamentado Ramón Fernández-Pacheco para referirse así al hecho de que Granada no haya sido designada como sede de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, al respecto de lo cual ha apuntado que desde la Junta creen "que no existen razones objetivas para haber excluido a Granada" para albergar ese organismo.

"Quizá alguien tenía algún miedo a darle las dos sedes a Andalucía, porque objetivamente Granada era sin duda la mejor opción", ha comentado el portavoz del Gobierno andaluz, que ha defendido en esa línea que Granada "ya es referente para la inteligencia artificial" y, "de hecho, ya fue designada en su momento para ser sede de la presentación del Plan Nacional de Inteligencia Artificial, y cuenta con el liderazgo de la Universidad de Granada, que ha sido capaz de crear un magnífico ecosistema digital que, sin duda, apoyaba esa candidatura", según ha remarcado Ramón Fernández-Pacheco para concluir que Granada "se merecía" haber sido elegida sede de la Aesia.