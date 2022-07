La Junta de Andalucía acusa a la Diputación de "frenar" el proyecto de ampliación sur del Metro de Granada

La Junta de Andalucía ha pedido a la Diputación de Granada que deje de "frenar" la ampliación del Metro de Granada y que remita de una vez el informe ambiental para que se pueda elaborar el proyecto constructivo. El delegado de Fomento, Antonio Granados, ha alzado esta mañana la voz para alertar sobre el retraso en la tramitación de un proyecto cuya financiación está aprobada por la Unión Europea a cargo de los fondos Next Generation derivados de la crisis del coronavirus, y que además cuentan con un plazo exacto y concreto de ejecución para dentro de cuatro años.

En concreto, Fomento critica que la Diputación sea "la única administración" que falta por recibir la información y trasladar alegaciones, y que por esto se "está paralizando el proyecto constructivo del nuevo Metro". Granados hace así un "requerimiento público" para que el ente provincial, presidido por el socialista José Entrena, colabore y remita la información solicitada para continuar el proceso de tramitación con los protocolos habituales, y que luego no se tengan que modificar los proyectos.

En el proceso de elaboración de un proyecto de construcción como el del Metro Sur de Granada, se requiere información a través de informes sectoriales a todas las administraciones, desde el Gobierno a la Junta pasando por Ayuntamientos y Diputaciones que puedan estar afectadas por las obras de la infraestructura. En el caso concreto de la Diputación de Granada, el proyecto necesita ser sometido a una evaluación medioambiental unificada.

"Se inició la solicitud el 11 de febrero, se le reiteró en mayo, y es la única que nos falta por tener ese informe, que es fundamental", ha reclamado Antonio Granados, que ha aclarado que la Junta puede continuar sin embargo con la tramitación del proyecto, pero que es "importante saber cuáles son las limitaciones a efectos de aprobar la evaluación ambiental unificada que tendrá que hacer la Junta para el proyecto constructivo". De esta forma la redacción del mismo incluirá las restricciones medioambientales y no tendría que modificarse de forma posterior, lo cual retrasaría el proyecto.

Granados ha lamentado no haber tenido aún respuesta ya que se le ha reclamado tanto por teléfono como por correo electrónico. "No es fácil cuando empiezas a hacer una infraestructura. Tienes que estar sometido a unos procedimientos administrativos, y especialmente el medioambiental es la esencia para tener el proyecto y no hacer correcciones", recuerda el delegado, que incide en que cada comunicación que ha pedido a la Diputación les habían dado un mes de plazo para responder.

"Es una contradicción que te falte el trámite de la Diputación cuando estás actuando en tres municipios del Área Metropolitana", ha afeado Granadinos, que ha reclamado "la mayor celeridad" al organismo provincial porque "es importante que no perdamos el tiempo y dilatemos los expedientes porque el afectado es el ciudadano". La ampliación del Metro es una "apuesta por el servicio publico" que es "fundamental" para "poder desarrollar la cornisa entre Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias", ha concluido.

La respuesta de la Diputación Provincial ha tardado poco, y a preguntas de los periodistas tras la presentación del balance de la institución en su tercer año de mandato, el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, ha pedido tranquilidad a la Junta. "Nos hizo la solicitud de información para el estudio de la ampliación del Metro por el sur, ya que pasa por la carretera provincial que cruza por Churriana (la calle San Ramon), y hay que ver cómo se va a hacer y las afecciones que va a tener", ha comentado Villegas, al que ha delegado la pregunta el presidente Entrena.

El responsable de infraestructuras de la Diputación ha dicho que la institución "está estudiando y elaborando ese informe", y que este "no se puede emitir a las prisas". "Estamos en ello y estamos en contacto directo con el equipo del delegado", ha concluido.