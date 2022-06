La Junta desestima el recurso del Ayuntamiento de Granada sobre el pago de los intereses de demora de Santa Adela

La Junta de Andalucía ha desestimado el recurso de reposición puesto por el Ayuntamiento de Granada en contra del pago de los intereses de demora de la última fase ejecutada en Santa Adela. Una obra en la que pese a haber ahorrado el Consistorio más de 2 millones en la intervención, la Junta le reclama unos intereses de demora de más de 160.000 euros.

Según se ha informado hoy en comisión de Urbanismo, ahora se va a remitir el expediente a la Asesoría Jurídica municipal para ver si se inicia un procedimiento contencioso contra la Junta para evitar el pago. Y es que el responsable del área, Miguel Ángel Fernández Madrid, ya ha dicho desde que entraron al gobierno municipal que esa cantidad no se iba a pagar a no ser que lo ordenara un juez. Y como la Junta no acepta los recursos y escritos de la capital, el asunto se dirimirá con toda probabilidad en los tribunales.

El gobierno municipal ha acusado este tiempo a la Junta de dar una "patada en la espinilla" a consenso sobre la intervención en esta barriada desde que en 1995 se inició el plan de transformación con la colaboración de Ayuntamiento, Junta y Gobierno central.

Fomento reclama en total 161.043,95 euros al Ayuntamiento como órgano gestor y promotor del proyecto. Esa cantidad correspondería a los intereses generados por los 2.318.778 euros que se ahorraron de la subvención de 7.844.000 euros aportada por el gobierno autonómico correspondiente a la realización de la Unidad de Ejecución número 3 de Santa Adela y que fueron devueltos a la Administración autonómica el 15 de diciembre de 2021.

El edil de Urbanismo calificó en su día de "auténtica barbaridad" que por parte de la Junta de Andalucía se "castigue" a la ciudad "por haber ahorrado dinero sobre las previsiones iniciales" y exigía a Fomento que archive la orden de fecha de 1 de abril de este año por la que rechaza las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Granada el 10 diciembre de 2021 al expediente incoado por parte de la Administración autonómica con fecha de 23 de noviembre. Se anunció en abril que se volvería a presentar recurso a esta orden de la Consejería, que persiste en su reclamación; recurso que ha vuelto a ser rechazado.

Avances en la siguiente fase

Mientras, se siguen con los trabajos para la siguiente subfase dentro de la fase III y se están tramitando las expropiaciones, aprobando la tasación de las 94 viviendas a derribar, depurando situaciones jurídicas para firmar las actas de avenencia en octubre y que para esa fecha también puedan estar las actas de expropiación, según se ha informado en comisión municipal.

Un vecino de Santa Adela acusa al Ayuntamiento de no pagar los recibos de comunidad

Una comisión en la que ha tomado la palabra, cedida por la concejal de UP Elisa Cabrerizo, un vecino de Santa Adela que ha expuesto las deficiencias del último edificio construido y de las que ya se informó en comisión: falta de persianas, elevado coste del recibo de la comunidad, problemas con las cocinas de gas, ascensores.... Además, el vecino ha dicho que el Ayuntamiento es moroso y debe los recibos de la comunidad de los pisos que tiene en propiedad.

Sobre este asunto, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, en visita al mercado Merca 80 del Zaidín ha dicho, a preguntas de los periodistas, que es un tema administrativo.